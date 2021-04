Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно стартував до МКС

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту в п'ятницю, 23 квітня, успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС). Про вдалий старт корабля з мису Канаверал, де розташований Космічний центр імені Кеннеді, повідомили у Національному управлінні США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA).

Невдовзі після запуску пілотований корабель був виведений на орбіту Землі та розпочав наближення до МКС. Очікується, що Crew Dragon-2 має пристикуватися до МКС вже вранці суботи, 24 квітня. Таким чином, до станції буде вперше пристиковано одразу два кораблі Crew Dragon.

Перший ступінь Falcon 9 успішно приземлився

Запуск корабля відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9, також створеного SpaceX, власником якої є підприємець Ілон Маск. Слід зазначити, що через дев'ять хвилин після запуску перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформі Of Course I Still Love You у Атлантиці у 542 кілометрах від космодрому. Про це пресслужба SpaceX повідомила у Twitter компанії.

Запуск Crew Dragon-2 здійснено в рамках комерційної пілотованої програми NASA і контракту зі SpaceX. За оцінкою NASA, вартість кожного місця астронавта у кораблі становить близько 58 мільйонів доларів США.

Багаторазова капсула корабля здійснює вже другий політ до МКС. Перший раз її використовували під час випробувального пілотованого польоту Crew Dragon до станції навесні минулого року. Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 також використовують вдруге. Вперше за його допомогою у листопаді минулого року стартував корабель Crew Dragon-1.

Екіпаж космічного корабля Crew Dragon-2

Екіпаж залишатиметься на МКС до жовтня

До екіпажу Crew Dragon-2 належать двоє астронавтів NASA Меган Макартур і Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке та представник Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде.

Ця команда певний час працюватиме на МКС в складі загального екіпажу станції з семи осіб. Екіпаж Crew Dragon-2 залишить станцію не раніше 31 жовтня. При цьому у NASA та SpaceX вже готують політ до МКС корабля Crew Dragon-3, запланований на 23 жовтня.