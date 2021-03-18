 SpaceX збудує для НАСА космічний апарат для польоту астронавтів на Місяць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2021

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Новини

SpaceX збудує для НАСА космічний апарат для польоту астронавтів на Місяць

НАСА обрала компанію Ілона Маска SpaceX для будівництва космічного апарату для польоту на Місяць.

Starship SN10

Випробування космічного апарату Starship SN10 (фото з архіву)

НАСА в п'ятницю, 16 квітня, оголосила, що компанія Ілона Маска SpaceX отримає контракт на будівництво космічного апарату для польоту на Місяць. Конкурентом SpaceX була компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса та оборонна компанія Dynetics.

Вартість контракту оцінюють у 2,9 мільярда доларів. За даними НАСА, розроблений компанією Маска для польоту на Місяць космічний апарат Starship матиме простору кабіну та два атомсоферні шлюзи. Метою є розробка системи багаторазового використання, яку можна буде використати і для польоту на Марс.

У рамках місії космічний корабель НАСА Orion виведе на орбіту Місяця чотирьох астронавтів. Потім двоє з них перейдуть на космічний корабель SpaceX, на якому вони й сядуть на Місяць. На поверхні Місяця вони проведуть приблизно тиждень, серед них буде щонайменше одна астронавтка. 

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Контракт зі SpaceX є частиною програми НАСА Artemis ("Артеміда"), в рамках якої в 2024 році планується повернення американських астронавтів на Місяць і проведення досліджень в районі його Південного полюса, де, як очікується, мають бутизапаси води у вигляді льоду. Як вказує NASA, ці ресурси стануть ключовим ресурсом для тривалих місячних місій, а також зможуть забезпечувати дослідження далекого космічного простору.

Нагадаємо, що у 1969-1972 роках на Місяці побували 12 американських астронавтів. Відтоді люди не були на супутнику Землі.

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