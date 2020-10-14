На видимій з Землі частині Місяця вперше виявлені сліди води

На видимій з Землі поверхні Місяця вперше підтверджено наявність води. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомили на пресконференції представники американського аерокосмічного агентства НАСА. Відкриття було зроблено в ході досліджень, що проводилися на стратосферній німецько-американській обсерваторії SOFIA, яка встановлена на борту літака Boeing 747.

"Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячному боці Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA" - повідомив у своєму Twitter глава агентства Джим Брайденстайн.

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"Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis", - додав він.

Молекули води виявлені в південній півкулі Місяця в кратері Клавій, який видно з Землі. Згідно з отриманими даними, в кубічному метрі грунту в цьому кратері міститься 0,3 літра води. Раніше вважалося, що вода на Місяці може бути в кратерах на його зворотному боці, який не видно з поверхні Землі. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

В рамках програми NASA Artemis ("Артеміда") в 2024 році планується повернення американських астронавтів на Місяць і проведення досліджень в районі його Південного полюса, де мають бути запаси води у вигляді льоду. Як вказує NASA, будучи джерелом води, повітря і палива, вони стануть ключовим ресурсом для тривалих місячних місій, а також зможуть забезпечувати дослідження далекого космічного простору.

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