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NASA - Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NASA". Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) є цивільною структурою США, яку заснували 1958 року для проведення досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні, космодром - на мисі Канаверал у Флориді в Космічному центрі імені Джона Кеннеді.
Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.