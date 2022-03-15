NASA - Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NASA". Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) є цивільною структурою США, яку заснували 1958 року для проведення досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні, космодром - на мисі Канаверал у Флориді в Космічному центрі імені Джона Кеннеді.