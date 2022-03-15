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NASA

NASA - Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NASA". Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) є цивільною структурою США, яку заснували 1958 року для проведення досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні, космодром - на мисі Канаверал у Флориді в Космічному центрі імені Джона Кеннеді.

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні 15.03.2022

Незважаючи на вторгнення військ РФ в Україну, спільну роботу на Міжнародній космічній станції будуть продовжувати, заявив представник NASA Джоель Монтальбано.
Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році

NASA: МКС можуть звести з орбіти та затопити у Тихому океані у 2031 році 02.02.2022

Міжнародну космічну станцію можуть відвести з орбіти у січні 2031 після завершення терміну її експлуатації. Не виключається варіант затоплення.
NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb

NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb 25.12.2021

Спадкоємця телескопа Hubble успішно запустили з космодрому Куру. За пів року він зробить перші знімки. Серед цілей James Webb - пошук придатних для життя планет.
Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

Сім фактів з життя астронавтів

Сім фактів з життя астронавтів 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС 11.11.2021

Запуск корабля американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту здійснено з використанням важкої ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал.
NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік 10.11.2021

Очільник NASA пояснив затримку програми "Артеміда" браком фінансування та судовою суперечкою між компаніями Ілона Маска та Джеффа Безоса.
199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС

199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС 09.11.2021

Четверо учасників другої регулярної місії приватної компанії SpaceX успішно повернулись на Землю. Корабель Crew Dragon сів на воду біля берегів Флориди.

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA 16.10.2021

Американський космічний апарат вивчатиме дві групи Троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування та еволюцію планет Сонячної системи.
Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС 21.06.2021

Євросоюз хоче не відставати від США, Китаю й Росії в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро протягом семи років. EUSPA, нове космічне агентство ЄС, розміститься у Празі.
Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України 10.06.2021

Після подій 2014 році Україна стала активніше розвивати співпрацю в ракетно-космічній галузі з Заходом, зокрема зі США. Про стан та перспективи такої співпраці DW розповів віцепрем'єр Олег Уруський.
Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр 09.06.2021

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.
Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до МКС

Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до МКС 24.04.2021

Американський корабель Crew Dragon-2 з екіпажем з чотирьох астронавтів пристикувався до Міжнародної космічної станції.
Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно стартував до МКС

Crew Dragon-2 компанії Ілона Маска SpaceX успішно стартував до МКС 23.04.2021

Багаторазовий космічний корабель Crew Dragon-2 з чотирма астронавтами на борту стартував з мису Канаверал до МКС.
Jenoptik: як і що бачать німецькі очі марсохода Perseverance

Jenoptik: як і що бачать німецькі очі марсохода Perseverance 03.03.2021

Якість передачі зображень з камер марсохода Perseverance забезпечують лінзи німецької фірми Jenoptik. DW поспілкувалася із очільником представництва компанії в США.
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