 Сім фактів з життя астронавтів | Усі медіаформати | DW | 12.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Усі фотогалереї

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.

  • Томас Стаффорд і Дік Стейтон тримають горілку в тюбиках

    Чи можуть астронавти напитися?

    1975 року Томасу Стаффорду і Діку Слейтону після стиковки на орбіті в рамках місії "Аполлон-Союз" подарували "горілку в тюбиках". Насправді це був жарт - усередині був борщ. На Міжнародній космічній станції (МКС) заборонено вживати алкоголь. Етанол може зіпсувати обладнання. Астронавтам заборонено користуватися, зокрема, бальзамом після гоління, який містить алкоголь.

  • Запуск Челленджера

    Чи були смертельні випадки на навколоземній орбіті?

    1967 року вперше загинув американський астронавт після приблизно 50 миль випробувального польоту. У 1967 і 1971 роках загинули четверо радянських космонавтів. У січні 1986 року на 73-ій секунді польоту вибухнув шатл "Челленджер". Всі семеро астронавтів на борту загинули. Вдруге весь екіпаж шатлу - "Колумбія" - загинув під час входу в атмосферу Землі 2003 року.

  • Космічний туалет

    Як сходити в туалет без гравітації?

    На фото - космічний туалет, розроблений 2000 року. Щоби триматися на унітазі, треба пристібатися ременями. Модель виявилася не надто зручною. 2018 року NASA витратила 23 мільйони доларів на розробку нового вакуумного туалету. Унітаз починає всмоктувати автоматично, щойно на нього сідаєш. Кал спалюється, а сеча перероблюється на питну воду. Астронавти кажуть: сьогоднішня кава - це й завтрашня кава.

  • Нейл Армстронг, Майк Коллінз і Базз Олдрін

    Скільки заробляють астронавти?

    1969 року, коли стартувала місія "Аполлон 11", Нейл Армстронг мав найвищу зарплатню серед трьох астронавтів - 27401 долар, що в перерахунку на нинішні ціни становить близько 209 тисяч доларів. Нині NASA платить астронавтам від 66 до 160 тисяч доларів, залежно від їхніх академічних досягнень та досвіду.

  • Астронавт Маркос Понтес по поверненні на Землю

    Як космос впливає на тривалість життя?

    Мікрогравітація є неабияким випробуванням для людського організму. Через вплив невагомості на кровообіг, за час перебування в космосі обсяг крові зменшується приблизно на літр. Зокрема й через це астронавти, як Маркос Понтес (на фото), часто виглядають блідими по поверненні на Землю. Науковці досі не мають усталеної думки про те, які довгострокові наслідки для здоров'я мають подорожі в космос.

  • Астронавти Марк Лі і Джен Дейвіс

    Чи можливий секс в умовах невагомості?

    Секс у космосі не такий, як ми уявляємо його на Землі. Ерекція, наприклад, можлива. Але без гравітації уявити собі статевий акт фізично складно. Чи були взагалі такі випадки? Підтвердження тому немає, але цілком імовірно, що таке було. 1992 року Марк Лі і Джен Дейвіс полетіли у космос невдовзі після весілля. Можна сказати, на орбіті вони провели медовий місяць.

  • Матіас Маурер показує свій спальний мішок

    Як сплять астронавти?

    У нашому розумінні для сну треба лежати на ліжку. В умовах мікрогравітації це непросто. Тут на допомогу приходить спальний мішок. Його прикріплюють до однієї зі стін спальної кабіни. Ці кабіни є доволі маленькими, тож астронавти не літають уві сні по кораблю, стукаючись об усе поспіль. На фото німецький астронавт Матіас Маурер показує свій спальний мішок напередодні відправлення Crew Dragon-3.

  • SpaceX Dragon наближається до МКС

    Прибуття місії

    На цьому фото, зробленому з МКС, видно корабель місії Crew Dragon-3, що наближається до станції. На борту - астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн іа Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Упродовж шести місяців вони не лише працюватимуть у відкритому космосі, але й спробують виростити рослину без землі або іншого ґрунту.


  • Томас Стаффорд і Дік Стейтон тримають горілку в тюбиках

    Чи можуть астронавти напитися?

    1975 року Томасу Стаффорду і Діку Слейтону після стиковки на орбіті в рамках місії "Аполлон-Союз" подарували "горілку в тюбиках". Насправді це був жарт - усередині був борщ. На Міжнародній космічній станції (МКС) заборонено вживати алкоголь. Етанол може зіпсувати обладнання. Астронавтам заборонено користуватися, зокрема, бальзамом після гоління, який містить алкоголь.

  • Запуск Челленджера

    Чи були смертельні випадки на навколоземній орбіті?

    1967 року вперше загинув американський астронавт після приблизно 50 миль випробувального польоту. У 1967 і 1971 роках загинули четверо радянських космонавтів. У січні 1986 року на 73-ій секунді польоту вибухнув шатл "Челленджер". Всі семеро астронавтів на борту загинули. Вдруге весь екіпаж шатлу - "Колумбія" - загинув під час входу в атмосферу Землі 2003 року.

  • Космічний туалет

    Як сходити в туалет без гравітації?

    На фото - космічний туалет, розроблений 2000 року. Щоби триматися на унітазі, треба пристібатися ременями. Модель виявилася не надто зручною. 2018 року NASA витратила 23 мільйони доларів на розробку нового вакуумного туалету. Унітаз починає всмоктувати автоматично, щойно на нього сідаєш. Кал спалюється, а сеча перероблюється на питну воду. Астронавти кажуть: сьогоднішня кава - це й завтрашня кава.

  • Нейл Армстронг, Майк Коллінз і Базз Олдрін

    Скільки заробляють астронавти?

    1969 року, коли стартувала місія "Аполлон 11", Нейл Армстронг мав найвищу зарплатню серед трьох астронавтів - 27401 долар, що в перерахунку на нинішні ціни становить близько 209 тисяч доларів. Нині NASA платить астронавтам від 66 до 160 тисяч доларів, залежно від їхніх академічних досягнень та досвіду.

  • Астронавт Маркос Понтес по поверненні на Землю

    Як космос впливає на тривалість життя?

    Мікрогравітація є неабияким випробуванням для людського організму. Через вплив невагомості на кровообіг, за час перебування в космосі обсяг крові зменшується приблизно на літр. Зокрема й через це астронавти, як Маркос Понтес (на фото), часто виглядають блідими по поверненні на Землю. Науковці досі не мають усталеної думки про те, які довгострокові наслідки для здоров'я мають подорожі в космос.

  • Астронавти Марк Лі і Джен Дейвіс

    Чи можливий секс в умовах невагомості?

    Секс у космосі не такий, як ми уявляємо його на Землі. Ерекція, наприклад, можлива. Але без гравітації уявити собі статевий акт фізично складно. Чи були взагалі такі випадки? Підтвердження тому немає, але цілком імовірно, що таке було. 1992 року Марк Лі і Джен Дейвіс полетіли у космос невдовзі після весілля. Можна сказати, на орбіті вони провели медовий місяць.

  • Матіас Маурер показує свій спальний мішок

    Як сплять астронавти?

    У нашому розумінні для сну треба лежати на ліжку. В умовах мікрогравітації це непросто. Тут на допомогу приходить спальний мішок. Його прикріплюють до однієї зі стін спальної кабіни. Ці кабіни є доволі маленькими, тож астронавти не літають уві сні по кораблю, стукаючись об усе поспіль. На фото німецький астронавт Матіас Маурер показує свій спальний мішок напередодні відправлення Crew Dragon-3.

  • SpaceX Dragon наближається до МКС

    Прибуття місії

    На цьому фото, зробленому з МКС, видно корабель місії Crew Dragon-3, що наближається до станції. На борту - астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн іа Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Упродовж шести місяців вони не лише працюватимуть у відкритому космосі, але й спробують виростити рослину без землі або іншого ґрунту.


Інші сюжети в медіатеці

SpaceX вперше відправила у космос туристів (16.09.2021) 16.09.2021

Вибух зірки як віртуальне видовище (05.10.2021) 05.10.2021

(210218) -- WASHINGTON, Feb. 18, 2021 (Xinhua) -- This image made available by NASA shows an illustration of NASA's Perseverance rover firing up its descent stage engines as it nears the Martian surface. NASA's Perseverance rover touched down safely on Mars on Thursday, kicking off the agency's ninth mission on the Red Planet. (NASA/JPL-Caltech/Handout via Xinhua)

Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети 19.02.2021

October 20, 2020, Bennu, Space: Artists impression of NASA's Origins Explorer spacecraft 'OSIRIS-REx.' The spacecraft unfurled its robotic arm Tuesday, and in a first for the agency, briefly touched an asteroid to collect dust and pebbles from the surface for delivery to Earth in 2023. This well-preserved, ancient asteroid, known as Bennu, is currently more than 200 million miles from Earth. Bennu offers scientists a window into the early solar system as it was first taking shape billions of years ago and flinging ingredients that could have helped seed life on Earth. If the sample collection event, known as ''Touch-And-Go'' (TAG), provided enough of a sample, mission teams will command the spacecraft to begin stowing the precious primordial cargo to begin its journey back to Earth in March 2021. (Credit Image: © NASA/Goddard/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) 21.10.2020

Читайте також

A SpaceX Falcon 9 rocket, with the Crew Dragon capsule, is launched carrying three NASA and one ESA astronauts on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС 11.11.2021

Запуск корабля американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту здійснено з використанням важкої ракети-носія Falcon 9 з мису Канаверал.

In this image taken from NASA video, parachutes are deployed from the SpaceX Dragon capsule, carrying four astronauts, as it descends before splashing down into the Gulf of Mexico near Pensacola, Fla., late Monday Nov. 8, 2021, to end a 200-day space station mission that began last spring. (NASA via AP)

199 днів у космосі: завершилась друга регулярна місія SpaceX на МКС 09.11.2021

Четверо учасників другої регулярної місії приватної компанії SpaceX успішно повернулись на Землю. Корабель Crew Dragon сів на воду біля берегів Флориди.

Conrad in shower facility aboard Skylab 2, 1973. Skylab 2 commander Pete Conrad takes a shower in zero gravity. The Skylab space station, first launched in May 1973, and was occupied in succession by three teams of three crewmembers. These crews orbited the Earth and performed nearly 300 experiments. (Heritage Space / Heritage-Images)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.

16/10/2021 This photo released by NASA, shows a United Launch Alliance Atlas V rocket with the Lucy spacecraft aboard in this 2 minute and 30 second exposure photo as it launches from Space Launch Complex 41, Saturday, Oct. 16, 2021, at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Lucy will be the first spacecraft to study Jupiter's Trojan Asteroids. Like the mission's namesake – the fossilized human ancestor, Lucy, whose skeleton provided unique insight into humanity's evolution – Lucy will revolutionize our knowledge of planetary origins and the formation of the solar system. (Bill Ingalls/NASA via AP)

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA 16.10.2021

Американський космічний апарат вивчатиме дві групи Троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування та еволюцію планет Сонячної системи.