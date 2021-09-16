Сім фактів з життя астронавтів

Чи можливий секс в умовах невагомості?

Секс у космосі не такий, як ми уявляємо його на Землі. Ерекція, наприклад, можлива. Але без гравітації уявити собі статевий акт фізично складно. Чи були взагалі такі випадки? Підтвердження тому немає, але цілком імовірно, що таке було. 1992 року Марк Лі і Джен Дейвіс полетіли у космос невдовзі після весілля. Можна сказати, на орбіті вони провели медовий місяць.