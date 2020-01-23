 Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.06.2021

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Європа

Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

Євросоюз хоче не відставати від США, Китаю й Росії в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро протягом семи років. EUSPA, нове космічне агентство ЄС, розміститься у Празі.

EUSPA розташовуватиметься у Празі

EUSPA розташовуватиметься у Празі

Агентство Євросоюзу, що займається супутниковою системою навігації (GSA), яке раніше керувало проєктами Galileo і EGNOS, перетворюється на EUSPA (EU Agency for the Space Programme) - нове Агентство космічних програм ЄС. А місцем, звідки незабаром керуватимуть європейськими космічними проєктами, стане столиця Чехії Прага.

EUSPA тісно співпрацюватиме з ESA

Створення EUSPA було схвалено Європарламентом у травні 2021 року. Очікується, що найближчими роками агентство матиме до 700 співробітників. Вони переважно опікуватимуться навігаційними системами Galileo і EGNOS, а також системою Copernicus для спостереження за земною поверхнею, супутниковою системою кодованого зв'язку GOVSATCOM і системами ЄС для моніторингу орбіти та простору в безпосередній близькості від Землі.

"Можна з повним правом назвати те, що зараз створюється у Празі, аналогом американського NASA для ЄС", - заявив у інтерв'ю DW Карел Добеш, який з 2006 року представляє в GSA чеський уряд. "EUSPA тісно співпрацюватиме з Європейським космічним агентством (ESA) в Парижі, - додав він. - При цьому ESA і далі продовжить пошук і створення технічних рішень. Але також знадобиться ще хтось, хто буде у змозі реалізовувати ці програми".

Після трьох років обговорень і жорсткої дипломатичної боротьби Єврокомісію вдалося переконати не створювати нове агентство Євросоюзу, а об'єднати всі космічні програми ЄС під одним дахом. "Нещодавно засноване EUSPA відповідатиме за здійснення всіх космічних проєктів ЄС", - пояснює Добеш.

Третя країна у космосі

Родріго да Кошта, директор нового агентства Євросоюзу, оцінює ситуацію схожим чином: "EUSPA відіграватиме ключову роль у втіленні в життя космічних програм ЄС і реалізації амбіцій Євросоюзу в цій галузі". Вже одна лише запланована кількість співробітників нового агентства показує, наскільки великими є майбутні зміни, продовжує португалець.

Персонал для роботи в EUSPA у Празі зараз шукають по всьому ЄС. "Ми розраховуємо, що наша столиця стане центром космічної індустрії ЄС", - наголосив представник чеського уряду Карел Добеш.

Чеська Республіка має хороші передумови для того, щоб стати новою штаб-квартирою європейської космонавтики: після США і Радянського Союзу Чехословаччина, до складу якої Чеська Республіка входила з 1918-го по 1992 рік, була третьою країною у світі, яка відправила свого громадянина в космос. Це був військовий льотчик Володимир Ремек, який у 1978 році разом з Олексієм Губарєвим здійснив політ на радянському космічному кораблі "Союз-28". Ремек, депутат Європарламенту з 2004-го по 2013 роки, особисто виступав за те, щоб GSA розташовувалося у Празі.

60 компаній космічної галузі

Також ще у 1978 році Чехословаччина побудувала свій супутник Magion 1 і вивела його на орбіту. У 2019 запустили останній на сьогоднішній день чеський супутник - Lucky-7. Виходячи з цього, логічно, що чеська влада з моменту вступу країни до ЄС у 2004 році неухильно збільшувала свої внески в ESA, які в 2021 році досягли 50 мільйонів євро на рік.

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Чеські компанії також дедалі активніше долучаються до роботи в європейській космічній галузі, у якій зараз працює чверть мільйона осіб по всьому Євросоюзу. У країні зараз діють понад 60 компаній, які займаються випуском продукції для космічних польотів. Наприклад, в місті Клатови в Західній Богемії компанія ATC Space виробляє важливі компоненти для європейської ракети "Аріан".

Космічний простір і Кремнієва долина Європи

"Розміщення EUSPA у Празі було б неможливим без успіху чеських компаній і університетів у космічній галузі, - констатує в розмові з DW заступник міністра транспорту Чехії Ян Зехтер, який курирує питання космосу в уряді країни. - Саме ці успіхи пробудили інтерес ЄС до Чеської Республіки в цій галузі".

Зехтер вважає, що в його країні з'явиться і європейська космічна Кремнієва долина: "Врешті-решт, мета полягає в тому, щоб застосувати результати космічних досліджень ЄС на практиці, наприклад, у навігації, спостереженні Землі та використанні даних в сільському господарстві або в боротьбі з короїдами, що знищують ліси". Чехія має зробити все можливе, щоб допомогти в цьому, пояснив заступник міністра транспорту країни. Наприклад, за його словами, час створити чеський аналог Німецького центру аерокосмічних досліджень (DLR).

Бракує підтримки трудових мігрантів

Тим часом EUSPA вже починає приносити вигоду Чехії. Наприкінці травня міністри транспорту країн-членів ЄС визначили місце дислокації нових суперкомп'ютерів, які, серед іншого, повинні будуть брати участь в обробці даних космічної програми ЄС. Один з них буде встановлено в Технічному університеті в чеському місті Острава.

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Попри це, принаймні влада Праги поки демонструє доволі незацікавлене ставлення до EUSPA. Новому агентству знадобиться нова будівля для співробітників і англомовні школи для їхніх дітей, а також допомога в пошуку житла. "Ми як пражани не маємо до цього жодного відношення, це справа чеської держави", - зазначає в інтерв'ю DW Віт Гофман, представник столичної міської адміністрації.

За словами Карела Добеша, Прага багато чим цікава для тих, хто шукає роботу з інших країн ЄС, наприклад, через безпечність міста, різноманітні культурні події і високу якість життя. Водночас чеська влада поки робить занадто мало для висококваліфікованих фахівців-мігрантів, які хочуть жити і працювати у столиці країни. "Досі немає жодної чеської установи, яка полегшувала б іноземцям початок роботи тут", - поскаржився Добеш.

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    Автор: Марія Йон Санчес


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Докладно

EUSPA розташовуватиметься у Празі

Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

ЄС хоче не відставати від США, Китаю та РФ в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро.  

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