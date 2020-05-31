 НАСА перенесла запуск Crew Dragon до МКС через негоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

НАСА перенесла запуск Crew Dragon до МКС через негоду

Намічений на 14 листопада дрйгий запуск пілотованого корабля Crew Dragon з астронавтами до МКС перенесли на добу через сильні вітри, повідомили в НАСА.

Ракета-носій Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon

Ракета-носій Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon під час передстартової підготовки, травень 2020 року

Запланований на суботу, 14 листопада, пуск ракети Falcon 9 американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска, що мала відправити до Міжнародної космічної станції (МКС) пілотований космічний корабель Crew Dragon з астронавтами, перенесено. Про це повідомив керівник НАСА Джим Брайденстайн у дописі в соцмережі Twitter.

"Через сильний вітер на узбережжі й (намічену. - Ред.) операцію з повернення (першого ступеня ракети. - Ред.) НАСА і SpaceX планують запуск місії Crew-1 з астронавтами до МКС на неділю, 15 листопада, о 19:27 за часом Східного узбережжя США (відповідає 02:27 за київським часом 16 листопада. - Ред.)", - зазначив Брайденстайн у своєму дописі.

Пуск має відбутися з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. До складу експедиції увійдуть астронавти НАСА Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїча Ногучі. Місія триватиме шість місяців.

Нині на МКС працюють астронавтка НАСА Кетлін Рубінс, а також російські космонавти Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Свєрчков, нагадує інформагенція dpa.

Нагадаємо, 30 травня ракета Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon й астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Герлі на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал до МКС. Той пуск став першим для Crew Dragon з екіпажем на борту.

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  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


DW.COM

SpaceX планує за кілька років відправити в космос туристів

Подорож у космос на пілотованому кораблі Crew Dragon обійдеться чотирьом туристам у 100 мільйонів доларів США. Космічний тур планується організувати наприкінці 2021 або на початку 2022 року, кажуть у компанії SpaceX.  

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