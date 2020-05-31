НАСА перенесла запуск Crew Dragon до МКС через негоду

Запланований на суботу, 14 листопада, пуск ракети Falcon 9 американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска, що мала відправити до Міжнародної космічної станції (МКС) пілотований космічний корабель Crew Dragon з астронавтами, перенесено. Про це повідомив керівник НАСА Джим Брайденстайн у дописі в соцмережі Twitter.

"Через сильний вітер на узбережжі й (намічену. - Ред.) операцію з повернення (першого ступеня ракети. - Ред.) НАСА і SpaceX планують запуск місії Crew-1 з астронавтами до МКС на неділю, 15 листопада, о 19:27 за часом Східного узбережжя США (відповідає 02:27 за київським часом 16 листопада. - Ред.)", - зазначив Брайденстайн у своєму дописі.

Пуск має відбутися з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. До складу експедиції увійдуть астронавти НАСА Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також японський астронавт Соїча Ногучі. Місія триватиме шість місяців.

Нині на МКС працюють астронавтка НАСА Кетлін Рубінс, а також російські космонавти Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Свєрчков, нагадує інформагенція dpa.

Нагадаємо, 30 травня ракета Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon й астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Герлі на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал до МКС. Той пуск став першим для Crew Dragon з екіпажем на борту.

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