Galileo - європейська супутникова навігаційна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Galileo".

Розбудова цивільної навігаційної системи Galileo розпочалася ще 2011 року, коли на орбіту запустили перші два супутники. Доступ до навігаційних послуг став можливим з 15 грудня 2016 року. До кінця 2019 року планується завершити розгортання Galileo. Тоді будуть виведені на орбіту всі супутники цієї системи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.