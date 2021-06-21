Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Galileo

Galileo - європейська супутникова навігаційна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Galileo".

Розбудова цивільної навігаційної системи Galileo розпочалася ще 2011 року, коли на орбіту запустили перші два супутники. Доступ до навігаційних послуг став можливим з 15 грудня 2016 року. До кінця 2019 року планується завершити розгортання Galileo. Тоді будуть виведені на орбіту всі супутники цієї системи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС 21.06.2021

Євросоюз хоче не відставати від США, Китаю й Росії в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро протягом семи років. EUSPA, нове космічне агентство ЄС, розміститься у Празі.
Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють

Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють 18.06.2021

Від гір на півдні до моря на півночі - Німеччину переміряють з точністю до міліметра. Нові дані потрібні, зокрема, для покращення технології автономного водіння і дослідження змін клімату.
Вже мільярд смартфонів використовують європейську навігаційну систему Galileo

Вже мільярд смартфонів використовують європейську навігаційну систему Galileo 09.09.2019

Попри незначний вік європейська супутникова навігаційна система Galileo здобуває дедалі більшу популярність. Нині вже мільярд смартфонів використовують цей європейський аналог GPS.
Європейська навігаційна система Galileo та зиск від неї для України

Європейська навігаційна система Galileo та зиск від неї для України 03.08.2018

Розбудова європейської навігаційної системи Galileo виходить на фінальний етап. До кінця 2018-го і в Україні планується розмістити першу станцію для прийому сигналів цієї системи. Який від цього зиск українцям?
Європейська супутникова система навігації Галілео запрацювала

Європейська супутникова система навігації "Галілео" запрацювала 15.12.2016

Спочатку "Галілео" використовуватиме супутники американської системи GPS, оскільки у європейської системи навігації наразі є лише 18 супутників.

Навігаційна система Галілео: новий супутниковий квартет на орбіті

Навігаційна система "Галілео": новий супутниковий квартет на орбіті 17.11.2016

У четвер ракета-носій "Ariane-5" має вивести на орбіту відразу чотири супутники європейської навігаційної системи "Галілео".

Російський Союз виведе на орбіту європейські навігаційні супутники Galileo

Російський "Союз" виведе на орбіту європейські навігаційні супутники Galileo 26.03.2015

Європейські супутники Galileo будуть виведені на орбіту з космодрому в Французькій Гвіані та мають досягти орбіти приблизно за 3,5 години. Старт відбудеться у п’ятницю, 27 березня.
Старт Галілео: російська ракета допоможе Єврокомісії зекономити

Старт "Галілео": російська ракета допоможе Єврокомісії зекономити 19.10.2011

У п'ятницю у Європі стартував запуск перших супутників нової навігаційної системи "Галілео" (Galileo). Це - удосконалений аналог американської GPS. Однак дискусія щодо вартості проекту та його доцільності не вщухає.
Galileo: Запізніла європейська відповідь на GPS готується до старту

Galileo: Запізніла європейська відповідь на GPS готується до старту 28.05.2011

Розроблена для армії американська навігаційна система GPS давно працює і на цивільному фронті. Європа розробила власний проект Galileo і готує на жовтень запуск супутників. Але до 100-відсоктвої готовності ще далеко.
ЄС хоче посилити власну космічну політику

ЄС хоче посилити власну космічну політику 05.04.2011

ЄС хоче посилити власну політику у галузі космічних програм, наблизившись до рівня таких конкурентів, як США чи Китай. Принаймні, так далеко сягають плани Брюсселя.
Європейський супутниковий проект Galileo подорожчав ще майже на два мільярди

Європейський супутниковий проект Galileo подорожчав ще майже на два мільярди 18.01.2011

Розбудова європейської супутникової системи Galileo коштуватиме на 1,9 мільярда, ніж планувалося раніше. Про це, виступаючи перед депутатами Європарламенту заявив єврокомісар з питань промисловості Антоніо Таджані.
Galileo - європейська відповідь GPS запрацює вже 2014 року

Galileo - європейська відповідь GPS запрацює вже 2014 року 07.01.2010

Навігаційна супутникова система Galileo – європейська відповідь на американську навігаційну систему GPS запрацює вже 2014 року. Про це повідомила у четвер Європейська комісія.
Визначити координати: надточний Galileo та Інтернет на кожному кроці

Визначити координати: надточний Galileo та Інтернет на кожному кроці 10.06.2007

„Єдина європейська політика в освоєнні космічного простору буде...
Навігаційна система Galileo - сподівання на економічне диво

Навігаційна система Galileo - сподівання на економічне диво 28.12.2005

Цього тижня на орбіту виведено перший пробний супутник майбутньої європейської навігаційної системи Galileo. На відміну від американської GPS та російської GLONASS європейська навігаційна система перебуває виключно під цивільним контролем. Вартість проекту, в якому беруть участь ЄС та аерокосмічне агентство ESA, становить 3,8 мільярда євро.