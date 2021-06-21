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Galileo - європейська супутникова навігаційна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Galileo".
Розбудова цивільної навігаційної системи Galileo розпочалася ще 2011 року, коли на орбіту запустили перші два супутники. Доступ до навігаційних послуг став можливим з 15 грудня 2016 року. До кінця 2019 року планується завершити розгортання Galileo. Тоді будуть виведені на орбіту всі супутники цієї системи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Розбудова європейської супутникової системи Galileo коштуватиме на 1,9 мільярда, ніж планувалося раніше. Про це, виступаючи перед депутатами Європарламенту заявив єврокомісар з питань промисловості Антоніо Таджані.
Цього тижня на орбіту виведено перший пробний супутник майбутньої європейської навігаційної системи Galileo. На відміну від американської GPS та російської GLONASS європейська навігаційна система перебуває виключно під цивільним контролем. Вартість проекту, в якому беруть участь ЄС та аерокосмічне агентство ESA, становить 3,8 мільярда євро.