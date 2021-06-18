Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють

З початку минулого тижня триває повторний геодезичний обмір Німеччини. Протягом п'яти тижнів - до 15 липня - 35 геодезичних груп з державних геодезичних управлінь і Федерального агентства з картографії та геодезії (BKG) у Франкфурті-на-Майні мають об'їхати всю країну. За допомогою найсучаснішого обладнання вони наново облаштують та проводитимуть досліди на 250 вимірювальних станціях по всій Німеччині. Працювати доводиться 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Як проводиться обмір?

Пункти для вимірювання було облаштовано безпосередньо під поверхнею землі й випробувано ще 2008 року, коли у Німеччині вперше проводили подібне вимірювання. Протягом наступних кількох тижнів дослідницькі групи тимчасово розкриють ці вимірювальні станції та встановлять там високотехнологічні антени, що цілодобово прийматимуть і передаватимуть сигнали. Потім перевірять їхню висоту і точне розташування.

Щоб вимірювання були максимально точними, експерти застосовуватимуть одночасно кілька супутникових навігаційних систем. Це насамперед американська навігаційна система GPS, а також російська система ГЛОНАСС. На відміну від першого обміру такого штибу, проведеного 13 років тому, тепер до цих двох навігаційних систем додалася ще й європейська супутникова навігаційна система Galileo. У 2008 році ця система перебувала ще на стадії створення.

Антени щосекунди реєструватимуть сигнали від цих навігаційних систем і таким чином зможуть зафіксувати будь-які зміни, що могли статися за останні 13 років. Ці дані доповнюються сигналами супутникової служби SAPOS, якою користуються федеральні землі Німеччини.

Наземна станція супутникової системи SAPOS у Німеччині

Як оброблятимуть отримані дані?

Коли геодезичні групи завершать першу частину своїх досліджень, точки вимірювання спочатку знову сховають під землею. Потім зібрані дані вивчатимуть у рамках багатоденних розрахунків на потужних комп'ютерах у BKG і в Державному управлінні Нижньої Саксонії. Обсяг даних настільки велетенський, що експерти зможуть виявити зміни завбільшки з гірчичне зернятко. Точкою відліку для всіх координат визначення широти, довготи та висоти завжди є центр Землі.

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Німеччина, площа якої становить 357 386 квадратних кілометрів, посідає за площею 62 місце серед 194 країн світу. Для порівняння, найбільша за площею країна світу - Росія. Вона розкинулася на 17,1 мільйона квадратних кілометрів від Європи до Азії. За нею йдуть Канада з 9,9 мільйона квадратних кілометрів і США з 9,8 мільйона квадратних кілометрів, займаючи у списку найбільших країн світу друге і третє місця відповідно.

Навіщо знадобився новий обмір?

Унаслідок нових вимірів не варто очікувати внесення якихось кардинальних змін до вже відомої інформації. Проте отримані дані послужать основою для вирішення цілої низки завдань.

В експертних колах, приміром, вже кілька років існує думка, що в Німеччині спостерігається опускання рівня суходолу ближче до узбережжя і підйом у південній частині, де переважає гориста місцевість. Вимірювання зможуть надати докази таких змін, а нові дані можна буде безпосередньо застосувати, скажімо, для захисту узбережжя. Що стосується внутрішніх водойм, як-от річки та озера, то нові дані зможуть неабияк допомогти з метою захисту від повеней. Крім того, дані повторного точнішого обміру аж ніяк не завадять під час будівництва нових автодоріг, прокладання залізничного полотна та у гірничовидобувній галузі.

Ці дані також необхідні для пошуку місця для безпечного зберігання ядерних відходів. Це пов'язано з тим, що для ядерних могильників підходять тільки ті прошарки землі, котрі є якомога стабільнішими. Нові дані також становлять особливий інтерес для майбутніх транспортних засобів, особливо для систем автономного водіння. Ідеться про самокеровані автомобілі або транспортні системи, які рухаються до місця призначення без участі людини-водія. Чим точніші дані вимірювань, на яких базуватимуться програми для автономного водіння автомобілів, тим менше помилок і, відповідно, тим безпечнішим буде водіння.

Один із можливих майбутніх ядерних могильників у Німеччині

У чому відмінність від попередніх досліджень?

Перші фундаментальні дослідження щодо площі та рельєфу Німеччини були проведені ще в ХІХ столітті. Тепер завдяки супутникам те, на що раніше йшли десятиліття, можна виконати з набагато більшою точністю за значно коротший час.

Поки що екзотика в Німеччині - автобус без водія в Гамбурзі

Ще одна відмінність полягає в тому, що в минулому топографічна зйомка проводилася виключно для власної території країни, адже перехід на сусідні країни був вкрай непростим завданням і вимагав значних додаткових математичних розрахунків. Сьогодні стало можливим, знову ж таки не в останню чергу завдяки супутниковим технологіям, застосовувати систему координат, вихідна точка якої лежить у центрі Землі. Так можна визначити координати, єдині для всієї Європи та світу.