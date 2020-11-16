Американський пілотований корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Американський пілотований корабель Crew Dragon у ніч на вівторок, 17 листопада, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Політ з космодрому на мисі Канаверал до МКС тривав 27 годин. Стикування до американського модуля Harmony відбулося в автоматичному режимі. Астронавти перейшли на борт МКС.

Crew Dragon доставив на орбіту трьох астронавтів американського космічного агентства NASA Майкла Хопкінса, Шеннона Вокера і Віктора Гловера, а також астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті. Вони приєдналися до членів 64-ї тривалої експедиції на МКС, до якої входять російські космонавти Сергій Рижиков, Сергій Кудь-Сверчков та астронавтка NASA Кетлін Рубенс. Очікується, що місія Crew Dragon на борту МКС триватиме пів року, після чого капсула з астронавтами повинна спуститися на воду в Мексиканській затоці.

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SpaceX перервав російську монополію на польоти до МКС

Запуск Crew Dragon був здійснений у рамках комерційного контракту NASA з приватною компанією SpaceX Ілона Маска, яка здійснила розробку як самого космічного корабля, так і ракети-носія Falcon 9, яка вивела корабель на орбіту. Тестовий керований політ Crew Dragon до МКС був здійснений в травні 2020 року. Астронавти Дуглас Харлі і Роберт Бенкен стали першими американцями, які стартували до МКС з території США після майже дев'ятирічної перерви.

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У 2011 році Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратило засоби доставки своїх астронавтів на борт МКС, відмовившись через високу ціну і дві тяжкі аварії від подальшого розвитку програми Space Shuttle. З цього часу всі американські астронавти вирушали на МКС виключно на російських космічних кораблях.

На 2021 рік заплановані ще два пілотовані польоти Crew Dragon до МКС. В рамках одного з них до станції вирушить астронавт Європейського космічного агентства (ESA) француз Томас Піке. Крім того, упродовж найближчих 15 місяців буде здійснено чотири безпілотних польоти для доставки на станцію необхідних вантажів.

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Дивитись відео 01:21 Поділитись Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kEhr Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда