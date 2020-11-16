 Американський пілотований корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Американський пілотований корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Це перший регулярний політ в рамках комерційного контракту NASA з приватною компанією SpaceX Ілона Маска. Екіпаж Crew Dragon пробуде на МКС пів року.

Корабель Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції

Американський пілотований корабель Crew Dragon у ніч на вівторок, 17 листопада, успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Політ з космодрому на мисі Канаверал до МКС тривав 27 годин. Стикування до американського модуля Harmony відбулося в автоматичному режимі. Астронавти перейшли на борт МКС.

Crew Dragon доставив на орбіту трьох астронавтів американського космічного агентства NASA Майкла Хопкінса, Шеннона Вокера і Віктора Гловера, а також астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті. Вони приєдналися до членів 64-ї тривалої експедиції на МКС, до якої входять російські космонавти Сергій Рижиков, Сергій Кудь-Сверчков та астронавтка NASA Кетлін Рубенс. Очікується, що місія Crew Dragon на борту МКС триватиме пів року, після чого капсула з астронавтами повинна спуститися на воду в Мексиканській затоці.

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SpaceX перервав російську монополію на польоти до МКС

Запуск Crew Dragon був здійснений у рамках комерційного контракту NASA з приватною компанією SpaceX Ілона Маска, яка здійснила розробку як самого космічного корабля, так і ракети-носія Falcon 9, яка вивела корабель на орбіту. Тестовий керований політ Crew Dragon до МКС був здійснений в травні 2020 року. Астронавти Дуглас Харлі і Роберт Бенкен стали першими американцями, які стартували до МКС з території США після майже дев'ятирічної перерви.

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У 2011 році Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA втратило засоби доставки своїх астронавтів на борт МКС, відмовившись через високу ціну і дві тяжкі аварії від подальшого розвитку програми Space Shuttle. З цього часу всі американські астронавти вирушали на МКС виключно на російських космічних кораблях.

На 2021 рік заплановані ще два пілотовані польоти Crew Dragon до МКС. В рамках одного з них до станції вирушить астронавт Європейського космічного агентства (ESA) француз Томас Піке. Крім того, упродовж найближчих 15 місяців буде здійснено чотири безпілотних польоти для доставки на станцію необхідних вантажів.

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  • Полярне сяйво у Лапландії

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне сяйво у Лапландії

    Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.

  • Космічне пекло, фото Пітера Ворда

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Космічне пекло

    Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.

  • Галактика Андромеди - зовсім поруч

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Галактика Андромеди - зовсім поруч

    На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

  • Дельфін у космосі

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Дельфін у космосі

    Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!

  • Полярне сяйво

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Кольорова вистава у Фінляндії

    Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.

  • Нескінченний розмір Всесвіту

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Нескінченний розмір Всесвіту

    Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

  • Сонце під лупою

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Сонце під лупою

    На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

  • Полярне небо як полотно

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне небо як полотно

    Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

  • Зоряне небо над пустелею

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Зоряне небо над пустелею

    Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.

  • Лазерні технології у Всесвіті

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Лазерні технології у Всесвіті

    Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.

    Автор: Марія Йон Санчес


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