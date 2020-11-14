Корабель Crew Dragon з астронавтами NASA і JAXA здійснив успішний старт

Пілотований космічний корабель Crew Dragon, розроблений приватною американською компанією SpaceX, вирушив до Міжнародної космічної станції (МКС). Ракета-носій Falcon 9 вилетіла з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в неділю, 15 листопада.

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На борту перебували астронавти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Майкл Хопкінс, Шеннон Вокер і Віктор Гловер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Вони приєднаються до екіпажу 64 тривалої експедиції МКС - космонавтів Сергія Рижикова, Сергія Кудь-Сверчкова і астронавтки NASA Кетлін Рубінс. Очікується, що Хопкінс, Вокер, Гловер і Ногуті перебуватимуть на станції близько пів року.

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Кілька днів тому NASA завершило сертифікацію Falcon 9 і Crew Dragon для виконання регулярних комічних польотів. Це - перший регулярний політ Crew Dragon в рамках комерційної програми пілотованих польотів NASA. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, які належать приватній особі, а не NASA, для відправлення американців на орбіту.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск не був присутнім під час запуску, бо, ймовірно, інфікувався коронавірусом.

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Boeing теж працює над доправленням астронавтів у космос

SpaceX, як і приватна американська компанія Boeing, бере участь у програмі NASA Commercial Crew Program, мета якої - доправлення астронавтів у космос. Boeing отримав 4,2 мільярда США доларів на розробку капсули для екіпажу в рамках контракту NASA, а SpaceX - 2,6 мільярда доларів.

Корабель Crew Dragon здійснив перший випробувальний політ до МКС без екіпажу в березні 2019 року, а у травні 2020-го доправив на МКС астронавтів NASA. Уперше за дев'ять років американці вирушили в космос на вітчизняному кораблі.

У 2011 році Сполучені Штати завершили програму Space Transportation System, в рамках якої використовувалися багаторазові космічні човники Shuttle. Після цього американських астронавтів і вантажі на МКС доправляли російські ракети "Союз".

У грудні 2019 року Boeing відправив на випробувальний політ до МКС корабель CST-100 Starliner, але стикування зі станцією скасували, бо апарат вчасно не вийшов на задану орбіту. Повторний випробувальний політ без екіпажу очікується в січні 2021 року.

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