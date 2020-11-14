 Корабель Crew Dragon з астронавтами NASA і JAXA здійснив успішний старт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Новини

Корабель Crew Dragon з астронавтами NASA і JAXA здійснив успішний старт

Цей політ відкриває нову еру космічних апаратів, що належать приватній компанії, а не NASA, для відправлення астронавтів на орбіту. Запуск пройшов без Ілона Маска, у якого підозрюють COVID-19.

Ракета-носій Falcon 9 з апаратом Crew Dragon

Ракета-носій Falcon 9 з апаратом Crew Dragon

Пілотований космічний корабель Crew Dragon, розроблений приватною американською компанією SpaceX, вирушив до Міжнародної космічної станції (МКС). Ракета-носій Falcon 9 вилетіла з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в неділю, 15 листопада.

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На борту перебували астронавти Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Майкл Хопкінс, Шеннон Вокер і Віктор Гловер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті.

Вони приєднаються до екіпажу 64 тривалої експедиції МКС - космонавтів Сергія Рижикова, Сергія Кудь-Сверчкова і астронавтки NASA Кетлін Рубінс. Очікується, що Хопкінс, Вокер, Гловер і Ногуті перебуватимуть на станції близько пів року.

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Кілька днів тому NASA завершило сертифікацію Falcon 9 і Crew Dragon для виконання регулярних комічних польотів. Це - перший регулярний політ Crew Dragon в рамках комерційної програми пілотованих польотів NASA. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, які належать приватній особі, а не NASA, для відправлення американців на орбіту.

Глава компанії SpaceX Ілон Маск не був присутнім під час запуску, бо, ймовірно, інфікувався коронавірусом.

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Boeing теж працює над доправленням астронавтів у космос

SpaceX, як і приватна американська компанія Boeing, бере участь у програмі NASA Commercial Crew Program, мета якої - доправлення астронавтів у космос. Boeing отримав 4,2 мільярда США доларів на розробку капсули для екіпажу в рамках контракту NASA, а SpaceX - 2,6 мільярда доларів.

Корабель Crew Dragon здійснив перший випробувальний політ до МКС без екіпажу в березні 2019 року, а у травні 2020-го доправив на МКС астронавтів NASA. Уперше за дев'ять років американці вирушили в космос на вітчизняному кораблі.

У 2011 році Сполучені Штати завершили програму Space Transportation System, в рамках якої використовувалися багаторазові космічні човники Shuttle. Після цього американських астронавтів і вантажі на МКС доправляли російські ракети "Союз".

У грудні 2019 року Boeing відправив на випробувальний політ до МКС корабель CST-100 Starliner, але стикування зі станцією скасували, бо апарат вчасно не вийшов на задану орбіту. Повторний випробувальний політ без екіпажу очікується в січні 2021 року. 

  • Полярне сяйво у Лапландії

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне сяйво у Лапландії

    Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.

  • Космічне пекло, фото Пітера Ворда

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Космічне пекло

    Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.

  • Галактика Андромеди - зовсім поруч

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Галактика Андромеди - зовсім поруч

    На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

  • Дельфін у космосі

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Дельфін у космосі

    Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!

  • Полярне сяйво

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Кольорова вистава у Фінляндії

    Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.

  • Нескінченний розмір Всесвіту

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Нескінченний розмір Всесвіту

    Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

  • Сонце під лупою

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Сонце під лупою

    На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

  • Полярне небо як полотно

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Полярне небо як полотно

    Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

  • Зоряне небо над пустелею

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Зоряне небо над пустелею

    Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.

  • Лазерні технології у Всесвіті

    Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

    Лазерні технології у Всесвіті

    Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.

    Автор: Марія Йон Санчес


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Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда

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Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС

Американський космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією в автоматичному режимі.  

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