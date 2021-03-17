 Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.03.2021

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Економіка

Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео)

Президент Зеленський хоче запустити в космос український супутник "Січ-2-30" до 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. Та чи вартий цей супутник багатомільйонних витрат?

Поки що Україна отримує дані з 21 супутника інших країн, зокрема ЄС

Поки що Україна отримує дані з 21 супутника інших країн, зокрема ЄС

Український супутник дистанційного зондування землі  "Січ-2-1" можна сміливо називати "космічним довгобудом". Адже роботу над ним почали ще в 2013-му, щоб  запустити в космос у 2017-му.  Утім, лише зараз у супутника вже під новим ім'ям "Січ-2-30" з’явився шанс таки потрапити на орбіту - ймовірно, в грудні 2021 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Подробиці дивіться у відео DW:


 

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Зеленський хоче запустити в космос український супутник "Січ-2-30". Чи вартий цей проєкт багатомільйонних витрат?  

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