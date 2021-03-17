Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео)

Президент Зеленський хоче запустити в космос український супутник "Січ-2-30" до 30-річчя незалежності України. Відправку хочуть доручити компанії Ілона Маска SpaceX. Та чи вартий цей супутник багатомільйонних витрат?
Український супутник дистанційного зондування землі "Січ-2-1" можна сміливо називати "космічним довгобудом". Адже роботу над ним почали ще в 2013-му, щоб запустити в космос у 2017-му. Утім, лише зараз у супутника вже під новим ім'ям "Січ-2-30" з’явився шанс таки потрапити на орбіту - ймовірно, в грудні 2021 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Подробиці дивіться у відео DW:
У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.
В умовах пандемії COVID-19 мільйони людей перебувають на карантині чи добровільній самоізоляції. Як психологічно впоратися з таким тривалим "домашнім арештом", DW запитала в астронавта та у психолога.
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