Навіщо Україні свій супутник і до чого тут Ілон Маск (відео)

Український супутник дистанційного зондування землі "Січ-2-1" можна сміливо називати "космічним довгобудом". Адже роботу над ним почали ще в 2013-му, щоб запустити в космос у 2017-му. Утім, лише зараз у супутника вже під новим ім'ям "Січ-2-30" з’явився шанс таки потрапити на орбіту - ймовірно, в грудні 2021 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Подробиці дивіться у відео DW:



