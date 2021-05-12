Amazon видалив 200 мільйонів фейкових оглядів товарів

Американський інтернет-гігант Amazon протягом минулого року виявив та видалив зі своєї платформи онлайн-продажів понад 200 мільйонів фейкових оглядів про товари. Про це у компанії повідомили у суботу, 24 липня.

Компанія почала більш активно боротися з продавцями, які використовують маркетплейс Amazon і при цьому для збільшення власних прибутків оплачують вигадані огляди про їхні товари. Лише у Німеччині з 2018 року Amazon подав 30 судових позовів проти таких підприємців. Як повідомило 23 липня німецьке видання Spiegel, 17 з таких справ у ФРН Amazon виграв, відсудивши у недобросовісних продавців та торгових агентів загалом близько 150 тисяч євро компенсації.

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Amazon витрачає щороку близько 700 мільйонів доларів на співробітників та програмне забезпечення, які боряться з шахрайством та маніпуляціями на онлайн-платформі.