Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій

130 країн світу домовилися запровадити мінімальний податок - 15 відсотків - для великих мультинаціональних корпорацій. Про це повідомила в четвер, 1 липня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Домовленість - результат переговорів, які тривали майже 10 років, зазначає інформагенція dpa. Деталі угоди мають виробити до жовтня.

"Рамкова концепція модернізує центральні елементи міжнародної податкової системи, якій уже 100 років і яка не відповідає вимогам глобалізованої та цифровізованої економіки 21-го століття", - заявили в ОЕСР.

"Прорив століття"

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає це "колосальним прогресом у сфері міжнародного оподаткування підприємств". На його думку, домовленість можна назвати "найбільшим проривом у сфері чесного оподаткування за останні 10-20 років", цитує інформагенція AFP. Запровадження однакового податку припинить змагання між державами, які намагаються привабити нижчими ставками податків великий бізнес, вважає Шольц. Міністр прогнозує збільшення надходжень до бюджету Німеччини.

Президент США Джо Байден заявив, що світова економіка завдяки цій угоді стане "чеснішою для робітників і родин середнього класу у США та всьому світі". Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила про "історичний день для економічної дипломатії". Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер назвав домовленість найважливішою міжнародною податковою угодою століття.

Про мінімальний податок - не менше 15 відсотків - домовилися ще на початку червня міністри фінансів країн Великої сімки. Наступного тижня цю основу для глобальної податкової реформи розглядатимуть міністри фінансів Великої двадцятки. Реалізація цієї мети може тривати довго: у кращому випадку прогнозують, що угода запрацює з 2023 року.

Деякі країни не підтримують ініціативу. Ірландія та Угорщина не підписали угоду ОЕСР. Ірландія обкладає великі корпорації податком у 12,5 відсотка. Таким чином країні вдалося привабити Facebook, Google і Apple: технологічні гіганти відкрили свої європейські представництва в Ірландії. Податки в Угорщині та Болгарії ще нижчі. З іншого боку, угоду підтримали такі великі економіки, як Китай та Індія.

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