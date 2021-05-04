 Країни Великої сімки домовилися про податок для великих корпорацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

Країни Великої сімки домовилися про податок для великих корпорацій

Країни Великої сімки домовилися про основу для глобальної податкової реформи. Для великих корпорацій планується мінімальний податок не менше 15 відсотків.

Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки у Лондоні

Зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки у Лондоні

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) у суботу, 5 червня, досягли згоди щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15 відсотків.

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"Ми (...) зобов'язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни", - йдеться в заяві, яку підготували на завершення зустрічі міністрів фінансів країн G7, передає агенція AFP.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що Велика сімка погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б "пристосованою до світової цифрової ери". Він наголосив на важливості забезпечити її справедливість, а саме - щоб "відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях".

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших країнах.  

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів, використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки у всьому світі.

Податкова революція

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".

"Я дуже радий, що нам вдалося досягти цього прориву в Лондоні", - сказав Шольц. За його словами, це хороша новина для податкової справедливості та "погана новина для податкових оаз у всьому світі". Адже в майбутньому концерни більше не зможуть переносити свій прибуток до країн з низьким податком, пояснив він.

Водночас міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що 15 відсотків - це "мінімум. За його словами, Франція хоче "амбіційніший рівень оподаткування".

Натомість представники Ірландії висловили "значні застереження" щодо плану Байдена. Ірландська низька 12,5-відсоткова ставка податку спонукала чимало корпорацій, зокрема і таких технологічних гігантів, як Facebook та Google, зробити Ірландію штаб-квартирою для своїх європейських операцій.

У Великій сімці сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.

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