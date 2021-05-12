Amazon переміг у 250-мільйонному позові проти Єврокомісії

Американська інтернет-компанія Amazon перемогла в судовій суперечці з Європейською Комісією (ЄК) щодо обсягів сплати податків компанією в Люксембурзі. Згідно з оголошеним у середу, 12 травня, вироком Європейського суду, вимогу Єврокомісії щодо додаткової сплати компанією Amazon 250 мільйонів євро податків анульовано. Свою тодішню вимогу єврокомісари обґрунтовували начебто наявними в Люксембурзі податковими преференціями для Amazon. Утім, в оголошеній ухвалі Європейського суду сказано, що жодних преференцій для європейського представництва американського інтернет-велетня не було.

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"(Європейська. - Ред.) Комісія не довела згідно з чинним правовим стандартом, що відбувалося неправомірне зниження податкового тягаря для європейської філії групи Amazon", - йдеться в заяві суду, цитує інформагенція Reuters.

Водночас компанія Amazon у своїй заяві привітала рішення суду, наголосивши, що ця ухвала у згоді з "давньою позицією" інтернет-велетня, згідно з якою компанія "дотримується всіх чинних законів і що до Amazon не має жодного особливого ставлення".

Натомість єврокомісарка з питань конкуренції Маргарете Вестагер, своєю чергою, заявила, що вона вивчить нинішнє рішення суду ЄС, перш ніж подавати апеляцію до вищої судової інстанції. "Ми уважно вивчимо рішення суду і подумаємо про можливі подальші кроки", - йдеться в заяві Вестагер.

Суперечка тяглася з 2017 року

Судовий розгляд стосувався, зокрема, податкової структури, що використовувалася Amazon в Європі. Торговельна онлайн-платформа проводили всі свої продажі в Євросоюзі через операційну компанію Amazon EU SARL, яка виплачувала роялті зареєстрованої в Люксембурзі материнської компанії - Amazon Europe Holding Technologies SCS, і вираховувала суму роялті з оподатковуваного доходу.

Натомість в Єврокомісії порахували, що компанія Amazon завищувала суму роялті, щоб знизити розмір оподатковуваного доходу. Таку можливість, на думку регулятора, компанії давала податкова угода з владою Люксембургу, укладена ще 2003 року та подовжена 2011 року. Тож єврокомісари зажадали від Amazon компенсувати Люксембургу недоплачені податки на суму 250 мільйонів євро плюс відсотки за вісім років.

А компанія Amazon запевняла під час судової тяганини, що "не користувалася особливим ставленням влади Люксембургу і сплачувала податки в повному обсязі згідно з законодавством країни й міжнародним податковим законодавством".

Єврокомісія вдруге програє американським інтернет-корпораціям

Нинішнє рішення Європейського суду стало другою поразкою Єврокомісії, що намагається змусити великі технологічні компанії платити більше податків в Європі. Торік той самий суд скасував рішення Єврокомісії від 2016 року, згідно з яким американська технологічна корпорація Apple повинна була відшкодувати уряду Ірландії незаконно отримані податкові субсидії на суму 13 мільярдів євро.

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