Amazon проти Microsoft: битва IT-гігантів німецький ринок

Американська корпорація Amazon вкладе у Німеччині ще 10 мільярдів євро у дата-центри та хмарні послуги, а також у логістику інтернет-магазину. Це - відповідь на інвестиції головного конкурента зі США.

Потік американських інвестицій в економіку Німеччини наростає, причому дедалі більше грошей спрямовується у сферу інформаційних технологій. Корпорація Amazon, яка лідирує з великим відривом на німецькому ринку онлайн-торгівлі, оголосила 19 червня, що вкладе у Німеччину ще 10 мільярдів євро. Левова частка цієї величезної суми піде на розширення обчислювальних центрів для надання хмарних послуг. Іншими словами: на розвиток цифрової інфраструктури.

Нові логістичні центри та два нових офіси

Цей напрямок бізнесу корпорації широкому загалу мало відомий: більшість жителів Німеччини пов'язують із брендом Amazon лише найбільший у країні інтернет-магазин. Для обслуговування його покупців корпорація збудувала за чверть століття роботи у Німеччині 21 логістичний центр.

Логістичний центр Amazon у Гросенкнетені на північному заході ФРН відкрився у серпні 2023 року Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa

Черговий такий великий склад повинен запрацювати в серпні у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході країни. Попередній розпочав роботу в травні в Тюрингії на сході. В результаті до кінця 2024 число постійних співробітників корпорації в Німеччині зросте до 40 тисяч людей.

На розвиток логістики, на подальшу роботизацію всіх цих центрів і на облаштування двох нових штаб-квартир своєї німецької дочірньої компанії в Мюнхені та Берліні (досі співробітників доводилося розподіляти в цих двох містах по кількох менших офісних будівлях) Amazon направить тепер 1,2 мільярда євро із виділеної інвестиційної суми.

Читайте також: Amazon інвестує мільярди в ШІ-розробника Anthropic

Amazon Web Services хоче зберегти світове лідерство

Решту 8,8 мільярда євро корпорація має намір до 2026 року вкласти в розширення бізнесу німецького підрозділу своєї дочірньої компанії Amazon Web Services (AWS), яка швидко зростає. По всьому світу її обчислювальні центри надають клієнтам - компаніям та держустановам - послуги з обробки та зберігання даних на своїх серверах, тобто хмарні послуги. Виділені мільярди підуть на розвиток центру AWS у Франкфурті-на-Майні, зокрема на будівельні роботи, закупівлю обладнання, придбання софту.

Хмарочос Amazon Tower став найвищою будівлею у Берліні. Співробітники корпорації зможуть переїхати в нього до кінця 2024 року Фото: Olaf Schuelke/IMAGO

Франкфурт-на-Майні - це не лише фінансова столиця Німеччини з Франкфуртською фондовою біржею та великою кількістю штаб-квартир банків, зокрема і Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також з офісами інвестиційних, страхових та інших фінансових компаній з усього світу. Це ще й центр економічного регіону Рейн-Майн із численними індустріальними компаніями та найбільшим у Німеччині аеропортом. І всі вони користуються дата-центрами або є їхніми потенційними клієнтами, адже значення хмарних технологій в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту швидко зростатиме.

А світовим лідером з надання хмарних послуг із часткою у розмірі 31 відсотка була і залишається саме компанія Amazon Web Services, нагадує німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на Synergy Research Group. Проте у першому кварталі 2024 року, за даними цього американського інституту маркетингових досліджень, платформа Azure американської корпорації Microsoft, яка посідає друге місце на глобальному ринку хмарних послуг, змогла дещо потіснити AWS.

Інвестиційні плани Microsoft у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та очільник Microsoft Бред Сміт у представництві корпорації у Берліні Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Німецький дата-центр Microsoft теж розташований у Франкфурті-на-Майні, і у лютому цей американський IT-гігант оголосив про намір подвоїти технічні потужності Azure в Німеччині. Для цього у розширення франкфуртського обчислювального центру та у будівництво двох нових на околицях Кельна буде вкладено 3,2 мільярда євро, що стане найбільшою одноразовою інвестицією Microsoft за 40 років роботи в Німеччині, урочисто оголосив у Берліні очільник корпорації Бред Сміт у присутності німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Читайте також: Штучний інтелект у Європі: Microsoft вкладе мільярди

І ось тепер до Шольца у Берлін приїхав глава Amazon Енді Яссі з топменеджерами корпорації, щоб оголосити про інвестицію обсягом майже дев'ять мільярдів євро в розширення в Німеччині хмарних послуг AWS, що схоже на пряму відповідь на майбутню експансію основного конкурента.

Водночас керівники Amazon нагадали, що лише місяць тому, у середині травня, вже оприлюднили в Німеччині окрему інвестиційну програму розміром 7,8 мільярда євро. Ці кошти підуть на створення до кінця 2025 року та розвиток до 2040 року у східнонімецькій федеральній землі Бранденбург, яка з усіх боків оточує Берлін, першого німецького підрозділу загальноєвропейської суверенної хмари AWS European Sovereign Cloud із відповідними обчислювальними центрами.

Тож заплановані наразі у Німеччині сумарні інвестиції Amazon становлять тепер уже 17,8 мільярда євро.

Олаф Шольц на зустрічі з делегацією американської корпорації із задоволенням зазначив, що Amazon подає своїми планами "сильний сигнал", що свідчить про те, що "Німеччина залишається дуже привабливою для інвесторів та має їхню довіру".

Підвищення цифрової грамотності німців

Олаф Шольц, очільник Amazon Енді Яссі (праворуч) та директор представництва компанії у ФРН, Австрії та Швейцарії Рокко Бройніґер Фото: picture alliance/dpa/Bundesregierung

Відмінна риса інвестиційних програм обох корпорацій полягає в тому, що створення та розширення обчислювальних центрів у Німеччині супроводжуватиметься не лише підготовкою кадрів та підвищенням кваліфікації IT-фахівців, але й проєктами з навчання різних цільових груп роботі з хмарними технологіями та штучним інтелектом.

Так, Microsoft поставила амбітну мету у співпраці з широким колом партнерів - від підприємств і центрів підвищення кваліфікації до університетів і неурядових організацій - до кінця 2025 року охопити понад 1,2 мільйона людей. Компанія Amazon Web Services конкретних цифр не називає, але також має намір підтримувати по всій Німеччині як пошук талантів, так і навчання рядових користувачів, а отже - потенційних клієнтів.

Отже, йдеться не лише про капіталовкладення в цифрову інфраструктуру Німеччини, а й про підвищення цифрової грамотності жителів країни.