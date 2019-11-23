Пентагон розірвав 10-мільярдний контракт з Microsoft

Міністерство оборони США оголосило, що скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з IT-компанією Microsoft, на який також претендував інтернет-гігант Amazon. Згідно з поширеною у вівторок, 6 липня, заявою американського оборонного відомства, проєкт зі створення хмарної системи під назвою Jedi більше не відповідає потребам міністерства.

"З огляду на постійні зміни технологічного середовища, стало зрозуміло, що контракт на хмарний проєкт Jedi, (...) більше не відповідає вимогам задля покриття прогалин у можливостях міністерства оборони", - йдеться в заяві. Тепер, кажуть в американському оборонному відомстві, є необхідність провести новий тендер. Фаворитами цього тендеру вважаються компанії Amazon і Microsoft, однак можливі пропозиції від інших компаній також будуть розглянуті, пообіцяли в міноборони.

Проєкт Jedi передбачав створення хмарної системи для обміну інформацією з усіх родів військ в спільній системі з використанням штучного інтелекту (ШІ). Десятирічний контракт компанія Microsoft отримала в жовтні 2019 року, хоч фаворитом під час тодішнього тендеру вважалася компанія Amazon. Тоді Amazon позивалася проти Пентагону в суді через цей контракт. У компанії звинуватили, зокрема, тодішнього президента Дональда Трампа в зловживанні своїм впливом. Трамп нерідко дозволяв собі вкрай критичні випади в бік засновника Amazon Джефа Безоса, котрий також володіє виданням Washington Post, що часто критично відгукується про Трампа.

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У лютому 2020 федеральний суддя ухвалив тимчасово призупинити дію контракту, укладеного з Microsoft. Потім Пентагон попрохав відстрочку на чотири місяці, щоб переглянути рішення про укладення контракту. У вересні 2020 міноборони, нарешті, заявило, що буде дотримуватися контракту з Microsoft.

Amazon має значний досвід роботи з хмарними системами. Компанія вже оснастила такими системами інші американські відомства, в тому числі службу зовнішньої розвідки ЦРУ, нагадує інформагенція AFP.