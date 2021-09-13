У Німеччині розпочато процес сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини повідомило, що отримало усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Як вказується на сайті відомства в понеділок, 13 вересня, цей процес має бути завершено протягом чотирьох місяців, починаючи з 8 вересня.

Німецьке агентство з мереж зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації газопроводу агентство спрямує проєкт рішення щодо сертифікації до Європейської Комісії (ЄК), яка, своєю чергою, має надати вердикт щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2" протягом двох місяців після отримання документів. За деяких умов період розгляду в ЄК може бути продовжено ще на два додаткових місяці. Після цього Bundesnetzagentur повинна буде врахувати позицію ЄК щодо газогону.

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Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Цей газогін розцінюється в Україні та низці інших європейських країн як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

У домовленостях, досягнутих у липні цього року між ФРН і США щодо "Північного потоку-2", сторони, зокрема, пообіцяли запобігти тому, щоб Росія використовувала енергоносії як зброю, а також заявили про намір здійснити фінансування переходу України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки країни. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язалися використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

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