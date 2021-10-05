Nord Stream 2 AG оскаржив вимогу слідувати Газовій директиві ЄС

Оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, що є дорічньою компанією російського газового монополіста "Газпром", подав апеляцію на рішення німецького суду стосовно необхідності слідування вимогам оновленої Газової директиви Європейського Союзу. Цю інформацію у вівторок, 5 жовтня, компанія підтвердила "Інтерфаксу".

Влітку Nord Stream 2 AG оскаржувала у Вищому земельному суді Дюссельдорфа рішення Федерального агентства з мереж ФРН (Bundesnetzagentur) про відмову у звільненні компанії від виконання вимог Газової директиви ЄС, однак її позов було відхилено. Тепер оператор оскаржує це рішення в Федеральній судовій палаті Німеччини.

Серед головних положень Газової директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків її пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

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Йдеться про норму Газової директиви ЄС, яка у Німеччині регулюється національним законом. Можливість звільнення від регулювання передбачається німецьким законодавством, але поширюється тільки на газогони, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

"Північний потік-2" почали наповнювати газом

Будівництво газогону було завершене у вересні. 4 жовтня розпочалось наповнення газом першої нитки "Північного потоку-2". На другій нитці тривають пусконалагоджувальні роботи. Nord Stream 2 AG розраховує ввести його в експлуатацію до кінця 2021 року. Для початку поставок газу з РФ необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Данське енергетичне агентство підтвердило агенції Bloomberg, що всі умови, необхідні для сертифікації трубопроводу, виконані, тому перша нитка "Північного потоку-2" має всі дозволи та може почати функціонувати. Водночас для запуску газу другою ниткою оператору необхідно виконати ще низку умов.

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Очікується, що "Північним потоком-2" поставлятиметься 55 мільярдів метрів кубічних газу щорічно з Росії до Німеччини через Балтійське море, які мають забезпечити 26 мільйонів домогосподартсв.

Як повідомлялося раніше, 21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.