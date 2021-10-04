 Першу нитку ″Північного потоку-2″ почали наповнювати газом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Першу нитку "Північного потоку-2" почали наповнювати газом

Газопровід "Північний потік-2" почали заповнювати газом 4 жовтня, повідомив оператор Nord Stream 2 AG, який належить російському "Газпрому".

Логотип Північного потоку-2

Логотип "Північного потоку-2"

У понеділок, 4 жовтня, розпочалось наповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2", прокладеного в обхід України, повідомляє dpa з посиланням на компанію-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, що є дорічньою компанією російського газового монополіста "Газпром".

Прокладення газогону було завершене у вересні. Перед тим, як розпочати подачу газу, він повинен бути заповнений. "З 4 жовтня перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу та тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - цитує оператора "Інтерфакс". На другій нитці тривають пусконалагоджувальні роботи. Про подальші технічні кроки компанія обіцяє інформувати додатково.

Очікується, що "Північним потоком-2" поставлятиметься 55 мільярдів метрів кубічних газу щорічно з Росії до Німеччини через Балтійське море, які мають забезпечити 26 мільйонів домогосподартсв.

Перша нитка "Північного потоку-2" може розпочинати роботу - Bloomberg

Данське енергетичне агентство підтвердило агенції Bloomberg, що всі умови, необхідні для сертифікації трубопроводу, виконані, тому перша нитка "Північного потоку-2" має всі дозволи та може почати функціонувати. Водночас для запуску газу другою ниткою газопроводу оператору необхідно виконати ще низку умов.

Читайте також: Фінальна битва за "Північний потік-2": сертифікація газогону

Нагадаємо, що 21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Дивитись відео 07:40

"Північний потік-2": США "зливають" інтереси України в трубу? (09.06.2021)

 

DW.COM

"Газпром" обіцяє постачати газ "Північним потоком-2" ще цього року

За даними "Газпрому", з початку цього року газопроводом "Північний потік" поставлено до Європи 33,7 мільярда кубометрів газу. "Газпром" стверджує, що другий газогін ще цього року поставить 5,6 мільярда кубометрів.  

Реклама

Докладно

Pandora Papers

Експертка: Зеленський має дати пояснення щодо Pandora Papers

Експертка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук вважає, що президент України має дати пояснення щодо Pandora Papers.  

Літак сідає у аеропорті Схіпхол, Нідерланди

Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля

Під тиском регуляторів авіаперевізники погоджуються на додаткові заходи із захисту клімату.  