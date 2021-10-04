Першу нитку "Північного потоку-2" почали наповнювати газом

У понеділок, 4 жовтня, розпочалось наповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2", прокладеного в обхід України, повідомляє dpa з посиланням на компанію-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, що є дорічньою компанією російського газового монополіста "Газпром".

Прокладення газогону було завершене у вересні. Перед тим, як розпочати подачу газу, він повинен бути заповнений. "З 4 жовтня перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу та тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - цитує оператора "Інтерфакс". На другій нитці тривають пусконалагоджувальні роботи. Про подальші технічні кроки компанія обіцяє інформувати додатково.

Очікується, що "Північним потоком-2" поставлятиметься 55 мільярдів метрів кубічних газу щорічно з Росії до Німеччини через Балтійське море, які мають забезпечити 26 мільйонів домогосподартсв.

Перша нитка "Північного потоку-2" може розпочинати роботу - Bloomberg

Данське енергетичне агентство підтвердило агенції Bloomberg, що всі умови, необхідні для сертифікації трубопроводу, виконані, тому перша нитка "Північного потоку-2" має всі дозволи та може почати функціонувати. Водночас для запуску газу другою ниткою газопроводу оператору необхідно виконати ще низку умов.

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Нагадаємо, що 21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.