"Газпром" обіцяє постачати газ "Північним потоком-2" ще цього року

Російська компанія "Газпром" заявила у четвер, 19 серпня, що ще цього року газопроводом "Північний потік-2" може бути поставлено до Європи 5,6 мільярда кубометрів газу.

Будівництво першої нитки "Північного потоку-2" завершилося 4 червня, завершення будівництва другої очікується в серпні, стверджує російський газовий монополіст. Конкретної дати введення газопроводу в експлуатацію "Газпром" не називає.

Газогоном "Північний потік" за 7 місяців 2021 року поставки російського газу до Європи становили 33,7 мільярда кубометрів. У тому числі до Німеччини газопроводом у цьому році поставлено 22,7 мільярда кубометрів. За весь минулий рік обсяг поставок "Північним потоком" становив понад 59 мільярдів кубометрів.

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​​Угода ФРН та США щодо російського газогону

Газопровід "Північний потік-2" із потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудовує об'єкт власними силами, оскільки через запроваджені США санкції швейцарський підрядник припинив роботу.

21 липня США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.