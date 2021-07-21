 Угода між США і ФРН щодо ″Північного потоку-2″: обіцянки транзиту і грошей для Києва | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.07.2021

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Економіка

Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку-2": обіцянки транзиту і грошей для Києва

У рамках угоди щодо "Північного потоку-2" зі США Німеччина надасть Києву понад 200 мільйонів євро додаткової фінансової допомоги, 70 мільйонів підуть на розвиток зеленої енергетики в Україні.

Північний потік-2 таки добудують

"Північний потік-2" таки добудують

В рамках угоди зі США про врегулювання суперечки через будівництво газопроводу "Північний потік-2" Німеччина зобов'язується надати Україні додаткову фінансову допомогу обсягом понад 200 мільйонів євро. Про це йдеться в спільній заяві Берліна і Вашингтона, опублікованій ввечері в середу, 21 червня.

Близько 70 мільйонів євро Німеччина направить на реалізацію двосторонніх проєктів у галузі енергетики, насамперед у розвиток в Україні відновлюваних джерел енергії та збільшення енергетичної ефективності, вказується далі.

Інвестиційний фонд для енергетичного сектора України

Крім того, США і Німеччина створять фонд обсягом не менше одного мільярда доларів. Його використовуватимуть для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки. Перший внесок до фонду в розмірі 175 мільйонів доларів внесе Німеччина. Конкретні часові рамки надання цих коштів Києву не називають. Крім того, уряд ФРН в найближчі роки працюватиме над розширенням даної допомоги, йдеться в заяві.

Одночасно Берлін зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор в обсязі до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року, вказується далі.

Дотримання вимог Третього енергетичного пакета ЄС

Крім того, в рамках угоди, досягнутої зі США, влада ФРН зобов'язуються, що будуть в повній мірі дотримані параметри Третього енергетичного пакета ЄС в ситуації з "Північним потоком-2". "Ми підтримуємо енергетичну безпеку України, Центральної та Східної Європи, зокрема, підтримуємо ключові принципи, закріплені в Третьому енергетичному пакеті ЄС. Вони стосуються диверсифікації та безпеки поставок", - йдеться в спільній заяві обох країн.

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Німецькі соціал-демократи вітають укладення угоди

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) привітав ухвалення "конструктивного рішення" щодо врегулювання конфлікту зі США. За його словами, тим самим Берлін і Вашингтон підтримають розвиток зеленої енергетики в Україні та забезпечать газовий транзит її територією на наступні 10 років.

Німецькі соціал-демократи вітають укладення угоди між США і Німеччиною, яке "дозволить добудувати "Північний потік-2" і ввести його в експлуатацію", заявив представник фракції СДПН у Бундестазі ввечері в середу на запит DW. "Стало очевидно, що американська адміністрація вирішила покінчити з цим спірним питанням. Це вдалося, і ми це вітаємо", - сказав він. Соціал-демократи також відзначають, що "частиною угоди є гарантії транзиту газу для Києва і забезпечення енергетичної безпеки України".

США і Німеччина врегулювали конфлікт навколо проєкту Nord Stream 2

Раніше цього дня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що Німеччина і США врегулювали конфлікт навколо будівництва "Північного потоку-2", який тривав кілька років. Країни уклали угоду, згідно з якою Німеччина зобов'язалася вживати заходів у разі спроб Кремля використовувати енергоносії як зброю проти України або агресії РФ щодо України, заявила вона в комітеті із закордонних справ Сенату.

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Відповідні заходи будуть спрямовані на обмеження експорту російських енергоносіїв до Європи. Крім того, США і Німеччина зобов'язуються використовувати важелі для продовження договору про транзит російського газу через Україну, що спливає в 2024 році, на 10 років, вказала далі Нуланд. Обидві країни будуть також прагнути скоротити економічну залежність України від транзиту і поставок російського газу.

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