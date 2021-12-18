Віцеканцлер Німеччини назвав газопровід "Північний потік-2" помилкою

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було помилкою з геополітичної точки зору. Таку думку висловив віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю газеті FAZ, фрагменти з якого німецькі ЗМІ цитують у суботу, 18 грудня.

"Усі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудовано. Але питання про те, чи введуть його в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права", - заявив Габек у відповідь на запитання, чи не призведе перехід на відновлювані джерела енергії до залежності від російського газу та трубопроводу "Північний потік- 2".

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек

Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіти мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, повинні різні структури. "Політика, спрямована на підтримку конкуренції, - це політика. Вона не дозволяє створювати монополії і водночас - залежності", - підкреслив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж - перевірить відповідність усіх документів щодо "Північного потоку-2" закону та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.

Конфлікт РФ з Україною та "Північний потік-2"

Згадавши загрозу військового вторгнення Росії в Україну, Габек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків". "Тут не може бути заборонених тем для роздумів", - заявив міністр, не згадуючи, однак, "Північний потік-2" безпосередньо.

Можливість відмови від введення цього газопроводу в експлуатацію багато політиків у ЄС вважають за необхідний санкційний крок у разі вторгнення РФ в Україну. У Німеччині ця тема викликає суперечливі дискусії.

Україна: "Півнійний потік-2" немає нічого спільного з економікою

В Україні закликають міністерство економіки та захисту клімату Німеччини переглянути своє рішення про вплив сертифікації оператора "Північний потік-2" на безпеку постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС.

"Північний потік-2" - це не внутрішня проблема лише нашої країни. Це геополітичний проєкт, який несе загрози для Європи, і, власне, для самої Німеччини", - написав Facebook у п'ятницю, 17 грудня гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон. На його думку, "цей газопровід немає нічого спільного з економікою чи підсиленням енергетичної безпеки".

Раніше у жовтні 2021 року у мінекономіки ФРН вирішили, що "видача сертифіката (для старту експлуатації газопроводу. - Ред.) не ставить під загрозу безпеку забезпечення газом Німеччини та Європейського Союзу".

Шольц розділяє газопровід і загрозу на кордоні України

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після саміту ЄС у Брюсселі в ніч на 17 грудня заявив, що вважає запуск "Північного потоку-2" та зусилля задля деескалації кризи навколо України двома темами, не пов'язаними одна з одною. "У випадку з "Північним потоком-2" йдеться про суто приватний економічний проєкт", - наголосив Шольц.

У середині листопада німецьке Федеральне агентство з мереж призупинило необхідну процедуру сертифікації газогону до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів. Це необхідно для того, аби "Північний потік-2" не потрапив під дію антимонопольного третього енергопакета ЄС, і щоб "Газпром" отримав можливість використовувати обидві нитки газопроводу, а не лише одну.

Процес сертифікації мав тривати чотири місяці й закінчитися в січні 2022 року. Втім, через зупинку цього процесу сертифікація може затягнутися до весни-літа наступного року. Адже залишок від необхідних чотирьох місяців перевірки буде наново відраховуватися від моменту відновлення процесу.

Після цього рішення Федерального агентства мереж передадуть до Єврокомісії, яка може вивчати його ще чотири місяці. Коли європейський регулятор зробить свій висновок, у Федерального агентства з мереж ФРН буде ще два місяці для ухвалення остаточного рішення щодо сертифікації газопроводу.

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