 В ФРН не очікують сертифікацію ″Північного потоку-2″ до середини 2022 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2021

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Новини

В ФРН не очікують сертифікацію "Північного потоку-2" до середини 2022 року

Німецький регулятор виключає можливість запуску газогону "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року через процедури Євросоюзу.

Приймальний термінал Північного потоку-2

Німецький регулятор прогнозує завершення сертифікації газогону не раніше другої половини 2022 року

Процес сертифікації газогону "Північний потік-2" ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року, повідомило німецьке Федеральне агентство з мереж (BNetzA) у четвер, 16 грудня.

Як зазначив глава відомства Йохен Гоман (Jochen Homann), влада ФРН чекає, доки оператор Nord Stream 2 AG надасть необхідні документи про створення у Німеччині окремої компанії для керівництва газогоном, щоб поновити процес сертифікації.

Потім "Північний потік-2" має схвалити Єврокомісія, а це "значить, що рішень з цього питання не буде у першій половині року", сказав він.

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Уряд ФРН поки проти вводу газогону у експлуатацію

Новий уряд Німеччині раніше пригрозив заблокувати роботу "Північного потоку-2", якщо Росія чинитиме подальшу агресію по відношенню до України.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 12 грудня зазначила, що "у випадку подальшої ескалації (конфлікту Росії і України - Ред.) цей трубопровід не може бути під'єднаний до мережі". Крім того, за її словами, газогін поки не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства

Росія впевнена, що у проєкті "Північний потік-2" зацікавлені всі європейські споживачі, заявив журналістам 16 грудня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "У цьому проєкті зацікавлені як російська, так і німецька сторона. В цілому ми впевнені, що так воно і є, що в ньому дуже зацікавлені всі європейські споживачі", - зазначив представник Кремля.

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Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Будівництво магістрального газогону з Росії у Німеччину через Балтійське море завершилося 10 вересня. Технічно він готовий перекачувати російський природний газ у Європу, але сировина у нього поки не надходить.

В середині листопада BNetzA призупинило необхідну процедуру сертифікації газогону до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

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