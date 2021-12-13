Моравецький і Шольц обговорили Україну і "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 13 грудня, обговорив у Варшаві з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) ймовірність ескалації конфлікту між Україною і Росією, функціонування газогону "Північний потік-2", можливі нові санкції проти режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка і подальший розвиток Європейського Союзу.

Цілісність України та "Північний потік-2"

Німеччина не допустить можливе порушення кордонів Європи, заявив Шольц (Olaf Scholz), коментуючи ситуацію на кордоні між Україною і Росією. "Ми дамо зрозуміти, що не допустимо руйнацію кордонів у Європі. Нікому не слід вважати, що вони можуть бути порушені без серйозних наслідків", - наголосив канцлер ФРН. Він повідомив, що під час найближчого саміту ЄС, який відбудеться наступного тижня, його учасники обговорять ситуацію на кордоні між Україною і Росією.

Між Польщею і Німеччиною існують розбіжності щодо запуску газопроводу "Північний потік-2". Матеуш Моравецький закликав не допускати запуску газопроводу, аби уникнути "тиску Кремля на Україну і ЄС" і "цінового диктату" з боку Москви. Натомість Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини докладе усіх зусиль, аби Україна залишалася країною-транзитером російського газу.

Санкції проти режиму Лукашенка

Позиції Польщі і Німеччини сходяться у питаннях критики режиму білоруського правителя Олександра Лукашенка. Моравецький і Шольц збвинуватили Лукашенка у використанні мігрантів як політичної зброї проти ЄС. За словами німецького канцлера, Лукашенко "розв'язав гібридну війну" проти ЄС і вдається до нелюдської практики ввезення мігрантів до Білорусі, а потім депортації їх до ЄС через Польщу. За словами прем'єр-міністра Польщі, на наступному саміті ЄС обговорюватимуться подальші економічні санкції проти Білорусі.

Читайте також: Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі на Батьківщину

Репарації Польщі та майбутнє Європи

Варшава вимагає від Берліна виплати репарацій за збитки, які нанесла нацистська Німеччина Польщі під час Другої світової війни. За словами Моравецького, Польща зазнала "великих страждань", тому вимагає розпочати переговори з Німеччиною щодо компенсацій. Однак ФРН не бачить підстав для початку таких перемовин, оскільки у 1953 році комуністичний уряд Польщі відмовився від німецьких репарацій. Шольц наголосив, що історичне минуле його країни є "ще однією причиною, через яку Німеччина готова і має намір вносити дуже великий вклад у фінансування європейського бюджету".

Явні розбіжності у думках виявилися у політиків щодо питання, пов'язаного з подальшим розвитком ЄС. Моравецкий розкритикував положення про те, що ЄС повинен перетворитися на єдину європейську федеративну державу, що міститься в угоді німецької урядової "світлофорної коаліції". Польський прем'єр назвав це "бюрократичним централізмом". За його словами, Європа буде сильна, якщо буде союзом суверенних держав. "Єдиноманітність" - не найкращий метод функціонування Європи, додав Моравецький і наголосив: "Ми цінуємо нашу незалежність".

У відповідь Шольц сказав, що Німеччина є дуже проєвропейською країною і відчуває свою відповідальність за те, щоб зберегти цілісність Європи. "Нам слід уникати поділу північ і південь, схід і захід", - зазначив канцлер ФРН.

Читайте також: Прем'єр-міністр Польщі розкритикував Меркель за переговори з Лукашенком

Не залишилася осторонь тема, через яку Польщу критикує ЄС, а саме відсутності верховенства закону в Польщі, пов'язаного, зокрема, з конституційною реформою і забороною абортів. Шольц лише зазначив, що він дуже сподівається на те, що Єврокомісія та польський уряд дійдуть згоди в цьому питанні. Він також нагадав про те, наскільки основними для ЄС є спільні цінності та принципи верховенства закону. У свою чергу, Моравецький згадав, який бум останніми роками переживає торговельний обмін між Німеччиною та східноєвропейськими країнами, зокрема Польщею.

На завершення зустрічі політики політики наголосили на важливості подальшого зміцнення польсько-німецьких відносин. "Йдеться про те, щоб ми дедалі більше поглиблювали ці відносини", - сказав Шольц. Моравецький у зв'язку зі зміною уряду в Берліні говорив про "нову главу" у двосторонніх відносинах.