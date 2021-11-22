Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину

Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада, після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас.

"Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн", - цитує Моравецького "Польське радіо".

Зокрема, влада Польщі обговорює цю тему дипломатичними каналами з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду. За його словами, білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні, до своїх країн.

Ще 18 листопада Моравецький наголошував, що одна з головних задач - щоб мігранти могли повернутись додому. "Ми маємо вести політику солідарності, рішучий захист кордону, щоб мігранти повернулися додому. Ми можемо їм допомогти. Ми можемо фінансувати польоти з Білорусі, але не змінюватимемо своєї позиції щодо штучно викликаного міграційного руху. Ми захищатимемо нашу територіальну цілісність і будемо рішучими", - цитувала тоді Моравецького Rzeczpospolita.

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Найбільша за 30 років спроба дестабілізувати Європу

Крім того, Моравецький переконаний, що білоруський правитель Олександр Лукашенко розв'язав "гібридну війну" проти Євросоюзу. "Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років", - написав польський прем'єр у Twitter. Водночас, за його словами, "Польща не піддасться шантажу і зробить усе, щоб захистити кордони ЄС". Він зауважив, що Польща та країни Балтії через ситуацію на кордоні з Білоруссю потребують підтримки. "Ми маємо об'єднатись, щоб захистити Європу", - наголосив Моравецький.

Також, за його словами, зосередження російських військ на кордоні з Україною та шантаж Молдови газом викликає занепокоєння в Євросоюзі.

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Ситуація на зовнішніх кордонах ЄС

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

Ситуація особливо загострилась 8 листопада, коли до кордону з Польщею з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі.

Водночас останнім часом спостерігаються ознаки деескалації. Днями 430 мігрантів, переважно курдів, повернулися з Білорусі в Ірак. Ще близько двох тисяч людей залишили імпровізований табір біля пункту пропуску "Брузги-Кузниця". Білоруська сторона перемістила їх у прикордонний транспортно-логістичний центр неподалік. Загалом, за даними прессцентру Лукашенка, в Білорусі залишаються близько семи тисяч мігрантів і біженців.

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Зміна тактики

Однак, за даними міноборони Польщі, Білорусь змінила тактику в ситуації з мігрантами та біженцями на кордоні з Євросоюзом. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відтепер вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

На наступний день польська прикордонна служба повідомила, що близько ста мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі.