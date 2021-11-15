Прем'єр Польщі побоюється ескалації конфлікту з Білоруссю та Росією

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький побоюється ескалації конфлікту з Білоруссю та Росією. Про це йдеться в його інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в четвер, 18 листопада.

"Наразі ситуація стабільна, але вона стає все більш загрозливою. Мігранти використовуються Білоруссю як зброя. І їхніми цілями є Німеччина, Франція, Нідерланди", - заявив він. На запитання, чи не побоюється він переростання ситуації у відкритий воєнний конфлікт, прем'єр відповів: "Ми не можемо цього виключити. Білоруські сили провокують дедалі більше".

Відволікання уваги від України

На переконання Моравецького, правитель Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін "очевидно, дотримуються стратегії, спрямованої на те, щоб вселити невпевненість, дестабілізувати Захід". "Ми не знаємо, що ще вони планують. Можливо також, що криза на кордоні призначена лише для того, щоб відволікти увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні", - сказав прем'єр.

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Політик заявив, що поляки сповнені рішучості будь-якими засобами захистити свій кордон, східний кордон Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). "Якщо ми не зможемо втримати тисячі мігрантів сьогодні, то скоро їх будуть сотні тисяч, мільйони, які прямуватимуть до Європи", - наголосив Моравецький.

Моравецький критикує політику Меркель

У цьому контексті глава польського уряду розкритикував міграційну політику, яку останніми роками проводив уряд канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). "Вона поставила під загрозу суверенітет багатьох європейських держав і породила штучний мультикультуралізм. Це була небезпечна політика для Європи та всього світу", - вважає Моравецький.

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Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація ситуації: кілька тисяч мігрантів намагаються перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримують наплив, але деколи мігрантам вдається прорватись через кордон. Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями і стробоскопами.

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