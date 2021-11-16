"Визнала легітимним президентом": Меркель критикують за розмову з Лукашенком

Телефонна розмова виконуючої обов'язки канцлера ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) із правителем Білорусі Олександром Лукашенком викликала різку критику як у Німеччині, так і в Естонії та Польщі.

Так, депутат фракції Зелених та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур (Omid Nouripour) в ефірі радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 16 листопада, назвав ці переговори "жахливим сигналом". Він зазначив, що Європейський Союз не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі, проте Меркель, провівши цю розмову, фактично зробила це.

В Естонії розчаровані цією розмовою

З критикою розмови Меркель з Лукашенком, що відбулася напередодні, 15 листопада, також виступив голова комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. За його словами, в.о. канцлера ФРН "тим самим визнала Лукашенка легітимним президентом" Білорусі.

"Це було серйозне розчарування, оскільки ми зайняли спільну позицію, що ми не визнаємо Лукашенка главою білоруської держави. Такий контакт Меркель створює досить дивне враження. Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б (президенту РФ Володимиру) Путіну", - наводить у вівторок слова Міхкельсона портал телерадіомовлення ERR.

Критика пролунала і з боку віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського, який в ефірі Польського радіо зауважив, що "інтернаціоналізація, безумовно, необхідна, але не настільки, щоб вести переговори над нашими головами та робити подібні пропозиції".

Розмова Меркель та Лукашенко

Як повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель і Лукашенко у понеділок обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там. Зайберт сказав, що Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн із Олександром Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів та, відповідно, главою білоруської держави.

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За повідомленням білоруського інформаційного агентства БелТА, Лукашенко під час розмови з Меркель вніс пропозиції щодо врегулювання кризи на білорусько-польському кордоні. Меркель, як стверджує агентство, має обговорити відповідне питання з членами Євросоюзу, потім на Лукашенка чекає ще одна телефонна розмова з в.о. канцлера ФРН.

Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація ситуації: кілька тисяч мігрантів намагаються перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримують наплив, але деколи мігрантам вдається прорватись через кордон.

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Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації обстановки: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.

Для людей, які знаходяться на кордоні, ситуація стає дедалі небезпечнішою, оскільки температура в прикордонному регіоні знижується з наближенням зими. Так, 13 листопада поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського мігранта неподалік кордону з Білоруссю. Причини його смерті не уточнювалися.