Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні

В. о. канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела ввечері 15 листопада телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили складну ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, пов'язану з напливом мігрантів і біженців.

У повідомленні на сайті федерального уряду Німеччини вказано, що співрозмовники приділили особливу увагу "необхідності надання гуманітарної допомоги біженцям та мігрантам", які перебувають на кордоні.

За інформацією пресслужби Лукашенка, розмова тривала близько 50 хвилин. Повідомляється, що сторони детально обговорили "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні".

Меркель та Лукашенко домовились продовжити контакти задля розв'язання ситуації.

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Мігранти на білоруському кордоні

Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" та пообіцяли запровадити нові санкції проти Білорусі.

В останні тижні на білоруському кордоні спостерігається ескалація ситуації: кілька тисяч мігрантів намагаються перебратися до ЄС з боку Білорусі. Польські прикордонники та військовослужбовці переважно стримують наплив, але деколи мігрантам вдається прорватись через кордон.

Варшава звинувачує Білорусь у тому, що білоруські прикордонники сприяють ескалації обстановки: зривають стовпи огорожі, зносять колючий дріт та засліплюють польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.

Для людей, які знаходяться на кордоні, ситуація стає дедалі небезпечнішою, оскільки температура в прикордонному регіоні знижується з наближенням зими. Так, 13 листопада поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського мігранта неподалік кордону з Білоруссю. Причини його смерті не уточнювалися.