 ЄС зробив крок до санкцій щодо Білорусі за нелегальну міграцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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Новини

ЄС зробив крок до санкцій щодо Білорусі за нелегальну міграцію

Рада ЄС розширила список критеріїв, за якими можуть запроваджуватися санкції щодо Білорусі. До них додали інструменталізацію мігрантів. Санкції планують ухвалити пізніше.

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Рада Євросоюзу розширила критерії, за якими ЄС може запроваджувати санкції щодо Білорусі. Тепер до них належить інструменталізація мігрантів. Це рішення міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили на своєму засіданні в понеділок, 15 листопада, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Тепер Євросоюз зможе запроваджувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які "організовують чи допомагають діяльності режиму Лукашенка зі сприяння незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС", ідеться у повідомленні.

"Сьогоднішнє рішення віддзеркалює рішучість Євросоюзу боротися з інструменталізацією мігрантів у політичних цілях. Ми даємо відсіч цій нелюдяній і незаконній практиці", - додав верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Розширення критеріїв є необхідним підготовчим кроком для запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб, котрі займаються перевезенням мігрантів до Білорусі, аби ті в подальшому потрапили до Євросоюзу. Наступним кроком стане ухвалення п'ятого пакета обмежувальних заходів проти режиму Олександра Лукашенка. Очікується, що до санкційного списку внесуть авіакомпанії, турфірми та чиновників, причетних до перевезення мігрантів і їхню доставку до кордонів Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, які є членами ЄС і Шенгенської зони. Коли саме ухвалять санкції, поки невідомо.

Влада Білорусі заперечує як свою причетність, так і участь авіакомпанії "Белавіа" в організації нелегальної міграції з Близького Сходу до ЄС через свою країну. Натомість у Євросоюзі закидають режиму Лукашенка цілеспрямоване використання мігрантів для дестабілізації ситуації на зовнішніх кордонах ЄС. У Брюсселі та країнах Євросоюзу називають дії влади Білорусі "гібридною атакою". Збільшення числа мігрантів на білорусько-польському кордоні фіксують із травня поточного року. Це пов'язують із посиленням санкції Заходу щодо Білорусі через придушення масових протестів режимом Лукашенка та арешт активіста Романа Протасевича в результаті примусової посадки літака з ним у Мінську.

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