Боррель та Макей обговорили ситуацію з біженцями на кордоні

Мінськ обіцяє скоротити потік біженців та наголошує на "безперспективності санкцій". Жозеп Боррель закликав допустити до кордону гуманітарні організації.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в неділю, 14 листопада, провели телефонну розмову, присвячену ситуації на білорусько-польському кордоні, який намагаються нелегально перетнути тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки.
Як повідомляє сайт білоруського МЗС, Володимир Макей повідомив Борреля про заходи Мінська щодо скорочення потоку мігрантів, гуманітарну допомогу біженцям та співпрацю білоруської влади зі структурами ООН в цьому питанні.
Жозеп Боррель, в свою чергу, назвав поточну ситуацію неприпустимою і закликав допустити до кордону гуманітарні організації. "Людей не можна використовувати як зброю", - написав він у Twitter.
Раніше в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche голова європейської дипломатії проанонсував нові санкції, які Брюcсель може вже 15 листопада запровадити проти білоруських посадовців, а також транспортних та туристичних компаній, причетних до перевезення мігрантів.
У відповідь на це Макей у розмові з Боррелем наголосив, на "контрпродуктивності" санкцій ЄС щодо Білорусі. "Наголошено на безперспективності санкцій та контрпродуктивності санкційних підходів для розвитку відносин за лінією Білорусь - ЄС", - ідеться у повідомленні білоруського МЗС за результатами телефонної розмови.
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