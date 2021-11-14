Боррель та Макей обговорили ситуацію з біженцями на кордоні

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в неділю, 14 листопада, провели телефонну розмову, присвячену ситуації на білорусько-польському кордоні, який намагаються нелегально перетнути тисячі мігрантів з Близького Сходу та Африки.

Дивитись відео 08:40 "Мігранти Лукашенка": на українському кордоні готуються протидіяти (12.11.2021)

Як повідомляє сайт білоруського МЗС, Володимир Макей повідомив Борреля про заходи Мінська щодо скорочення потоку мігрантів, гуманітарну допомогу біженцям та співпрацю білоруської влади зі структурами ООН в цьому питанні.

Жозеп Боррель, в свою чергу, назвав поточну ситуацію неприпустимою і закликав допустити до кордону гуманітарні організації. "Людей не можна використовувати як зброю", - написав він у Twitter.

Нові санкції

Раніше в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche голова європейської дипломатії проанонсував нові санкції, які Брюcсель може вже 15 листопада запровадити проти білоруських посадовців, а також транспортних та туристичних компаній, причетних до перевезення мігрантів.

У відповідь на це Макей у розмові з Боррелем наголосив, на "контрпродуктивності" санкцій ЄС щодо Білорусі. "Наголошено на безперспективності санкцій та контрпродуктивності санкційних підходів для розвитку відносин за лінією Білорусь - ЄС", - ідеться у повідомленні білоруського МЗС за результатами телефонної розмови.

Читайте також: "Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини