 Білорусь проводить спільні з РФ військові навчання біля кордону з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2021

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Новини

Білорусь проводить спільні з РФ військові навчання біля кордону з ЄС

На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.

Білорусько-російські військові навчння (архівне фото)

Білорусько-російські військові навчння (архівне фото)

У п'ятницю, 12 листопада, поблизу кордону Білорусі з ЄС білоруські збройні сили проводять спільні військові навчання з російськими військовими. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі.

"Через нарощування військової діяльності поблизу державного кордону Республіки Білорусь проводиться перевірка одного з компонентів сил реагування союзної держави", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що на полігоні "Гозький", що у Гродненській області, здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спецоперацій збройних сил Білорусі та повітряно-десантних військ Росії. Задіяні літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та гелікоптери військ ППО Білорусі.

"Після десантування білоруські та російські десантники виконають низку учбово-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об'єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних військових формувань", - пише міноборони Білорусі в Telegram. 

Гродненська область Білорусі межує на півночі з Литвою, а на заході - з Польщею.

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Білорусь - загроза регіональній безпеці?

Як повідомлялося раніше, делегації США, Великобританії, Норвегії, Франції, Естонії та Ірландії за підсумками закритого екстреного засідання Ради Безпеки ООН виступили зі спільною заявою, в якій вказали, що критична ситуація з мігрантами та біженцями на польсько-білоруському кордоні створена Білоруссю, та засудили її дії.

Білорусь названа у цьому документі загрозою регіональній безпеці. Метою білоруського правителя Олександра Лукашенка є "дестабілізація зовнішніх кордонів ЄС".

Нагадаємо, Польща переконана у тому, що уряд Олександра Лукашенка заманив до Білорусі близько двох тисяч мігрантів, переважно курдів з Близького Сходу, щоб переправити їх через кордон як помсту за санкції Євросоюзу. Ці люди зараз живуть у наметовому таборі на кордоні за мінусових температур. Польща відмовляється пустити їх на свою територію.

Дивитись відео 02:08

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