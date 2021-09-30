Amnesty International критикує Польщу за примусове повернення біженців

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) закликала Польщу надати біженцям, які застрягли на кордоні з Білоруссю, доступ до адекватного житла, їжі, води і юридичної допомоги. Розслідування AI, результати якого були оприлюднені в четвер, 30 вересня, виявило раніше невідомі подробиці ситуації з афганськими прохачами притулку на кордоні Білорусі з Польщею.

З 18 серпня група з 32 мігрантів, серед яких є чотири жінки, 15-річна дівчинка і 27 чоловіків, намагається вижити в найтяжчих умовах на білорусько-польському кордоні, не маючи доступу до їжі, питної води і медикаментів, повідомила AI. За словами директорки представництва Amnesty International при європейських інституціях в Брюсселі Єви Гедді, організація має переконливі докази того, що афганські біженці стали жертвами незаконного примусового повернення до Білорусі.

Завдяки аналізу супутникових знімків, а також іншим фото і відео правозахисники встановили, що в кінці серпня групу мігрантів за одну ніч виселили з польської території на білоруську. Тим самим Польща серйозно порушила права прохачів притулку, заявили правозахисники.

Вони вимагають, щоб польський уряд надав мігрантам тимчасове житло, продовольство і воду, а також забезпечив доступ до адвокатів і необхідної медичної допомоги. Такі ж вимоги до Польщі 25 серпня висунув Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі.

Доступ журналістам заборонений

Варшава 2 вересня ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на 30 днів. На території дії режиму тимчасово заборонено проведення масових заходів, люди мають носити з собою посвідчення особи, а ті, хто не проживає в цих населених пунктах, не може в'їхати в них, зокрема журналісти і правозахисники. Польська влада має намір найближчим часом продовжити дію режиму НС ще на 60 днів.

Гібридна війна проти ЄС

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не стримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. Литва після сплеску спроб перетнути її кордон оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Пізніше аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввела Латвія.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

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