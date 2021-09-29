Польща через SMS закликає мігрантів повернутися в Білорусь

Польща за допомогою SMS-повідомлень закликає мігрантів, що зараз перебувають на польсько-білоруському кордоні, повернутися назад у Білорусь. Польське міністерство внутрішніх справ повідомило у середу, 29 вересня, що розіслало на іноземні телефонні номери у прикордонній зоні майже 31 тисячу повідомлень із текстом: "Польський кордон - під надійною охороною. Влада Білорусі казала вам неправду. Повертайтеся до Мінська!", цитує інформагенція AFP.

У повідомленнях також вказане посилання на сайт, де п'ятьма мовами мігрантів попереджають про те, що незаконний перетин кордону може завершитися ув'язненням. Там також вказується, що погіршення погодних умов може становити небезпеку для життя і здоров'я. "Будь-яка спроба сховатися і спати просто неба може закінчитися трагічно", - попередила влада Польщі після того, як на кордоні ЄС з Білоруссю померли вже шестеро мігрантів.

За останні кілька тижнів Польща розмістила тисячі солдатів на кордоні, встановила огорожу з колючого дроту та оголосила надзвичайний стан. Міністерство внутрішніх справ 27 вересня рекомендувало продовжити надзвичайний стан на 60 днів, оскільки багато мігрантів, які перетинають кордон, мають зв'язки з "радикальними або злочинними угрупованнями".

Правозахисні організації своєю чергою попередили про загрозу гуманітарної кризи на кордоні. Організація Grupa Granica закликала польську владу дозволити лікарям доступ в прилеглі до кордону райони. В іншому разі багатьом мігрантам загрожує загибель, а їхні тіла вдасться виявити лише з настанням весни.