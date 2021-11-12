Країни Заходу засудили владу Білорусі за ситуацію на кордоні з Польщею

Делегації США, Великобританії та країн-членів Європейського Союзу у Раді Безпеки ООН вважають, що критична ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні створена Білоруссю, та засуджують її дії. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками закритого екстреного засідання РБ ООН, поширеній у четвер, 12 листопада.

Білорусь названа у цьому документі загрозою регіональній безпеці. Метою білоруського правителя Олександра Лукашенка є "дестабілізація зовнішніх кордонів ЄС", йдеться в заяві США, Великобританії, Норвегії, а також Франції, Естонії та Ірландії.

Нагадаємо, Польща переконана у тому, що уряд Олександра Лукашенка заманив до Білорусі близько 2000 мігрантів, переважно курдів з Близького Сходу, щоб переправити їх через кордон як помсту за санкції. Ці люди зараз живуть у наметовому таборі на кордоні за мінусових температур. Польща відмовляється пустити їх на свою територію.

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Росія у заяві не згадується

"Така тактика неприйнятна і потребує рішучої міжнародної реакції та співпраці, щоб притягнути Білорусь до відповідальності", - йдеться у заяві. Про конкретні санкційні заходи щодо Білорусі в ній не йдеться.

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"Це демонструє, що режим Лукашенка став загрозою для регіональної стабільності. Ми закликаємо білоруську владу припинити ці нелюдські дії і не наражати на небезпеку життя людей", - заявили члени РБ ООН.

Тим часом у заяві не згадується союзниця Білорусі - Росія, яка перед засіданням РБ відкинула звинувачення Заходу в тому, що сприяє Мінську в контрабанді мігрантів через східний кордон ЄС до Польщі, зазначає агенція AFP.