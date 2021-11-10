Глава МЗС Німеччини: Лукашенко розкручує небезпечну спіраль

Німеччина підтримує запровадження нових санкцій ЄС щодо Білорусі, заявив чинний міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), звинувативши білоруського правителя Олександра Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів. "Ми накладатимемо санкції на усіх, хто бере участь у цілеспрямованому незаконному завезенні мігрантів", - ідеться у заяві Мааса, поширеній у середу, 10 листопада.

"Лукашенко має зрозуміти, що його розрахунки не працюють", - наголосив глава МЗС Німеччини та додав, що ЄС працюватиме над "продовженням та посиленням санкцій щодо режиму Лукашенка". "Європейський Союз не можна шантажувати", - зазначив він.

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Маас назвав ситуацію у білоруському прикордонні "жахливою" та зазначив, що Лукашенко "розкручує небезпечну спіраль ескалації, з якої немає виходу". За його словами, ЄС також готовий діяти проти інших країн та авіакомпаній, що беруть участь у транзиті мігрантів. "Нікому не може бути дозволено безкарно брати участь у нелюдській діяльності Лукашенка", - сказав Маас та попередив, що ЄС готовий "вжити заходів".

Нагадаємо, напередодні Рада Євросоюзу призупинила дію деяких пунктів угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз. Спрощені правила видачі шенгенських віз більше не поширюватимуться, зокрема, на членів офіційних делегацій, депутатів парламенту та місцевих рад, членів уряду, суддів конституційного та верховного судів Білорусі. Спрощення полягало в зниженні збору з 80 до 35 євро, скороченні переліку документів, які треба подавати на візу, а також у зменшенні вимог для видачі багаторазових віз. "Це рішення не вплине на пересічних громадян Білорусі, які й надалі зможуть користуватися перевагами угоди про спрощення видачі віз", - наголосили у пресслужбі Ради ЄС.