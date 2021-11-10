Кілька десятків мігрантів прорвались в Польщу з Білорусі

Дві великі групи нелегальних мігрантів потрапили на територію Польщі з Білорусі, повідомляє у середу, 10 листопада, польське радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу. За даними радіостанції, кілька десятків людей прорвали прикордонні загородження на околицях міста Кринки та села Біловежа.

Прессекретар прикордонної служби Підляського воєводства Катаржина Зданович розповіла, що в обох випадках загородження знесли з застосуванням сили. Частину мігрантів вдалося повернути до лінії кордону, пошуки решти тривають, сказала вона.

Зазначається, що біля прикордонного переходу у Кузниці, де мігранти намагалися прорватися через загородження на початку цього тижня, ситуація наразі спокійна. На білоруському боці є кілька сотень людей.

Дивитись відео 03:05 Величезна колона мігрантів рухається до кордону Польщі з Білорусі (08.11.2021)

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Напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Зранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці через напружену ситуацію з мігрантами.

Напередодні влада Польщі, а також Литви розпорядилась посилити силовиками охорону кордону з Білоруссю. Там опинилася велика група мігрантів, які мали намір потрапити до ЄС. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху групи. Мігранти рухались у бік Кузниці.

Як повідомлялося, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.