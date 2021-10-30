Польський парламент затвердив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Депутати верхньої палати польського парламенту - Сенату - остаточно схвалили рішення про будівництво паркану вздовж кордону з Білоруссю завдовжки понад 100 кілометрів, щоб стримати потік незаконних мігрантів. Відповідний законопроєкт ухвалили в п'ятницю, 29 жовтня, повідомляє агенція AP.

Для набуття чинності документ має підписати президент країни Анджей Дуда, після чого розпочнуть зведення. Очікується, що це станеться в найближчі дні.

Прикордонний паркан вартістю 353 мільйонів євро планують обладнати датчиками руху. Крім того проєкт передбачає, що ніхто не зможе наближатися до нової прикордонної огорожі ближче, ніж на 200 метрів.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Із серпня у Польщі спостерігається стрімке зростання кількості біженців, які прибувають із території Білорусі. ЄС звинувачує режим білоруського правителя Олександра Лукашенка, що він навмисне провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки до кордонів ЄС.

Нагадаємо, що у травні Лукашенко заявив, що більше не стримуватиме біженців від подальшого прямування до країн ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, насамперед до Литви, згодом до Польщі. Значне посилення охорони кордону з боку не Польщі не покращило ситуацію. Через виснаження деякі біженців з Іраку та Сирії померли.

У відповідь на дії Лукашенка президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що Євросоюз готовий протистояти "гібридній атаці". ЄС вже готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка через використання ним мігрантів у якості інструменту проти країн блоку.

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