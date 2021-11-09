ЄС призупинив дію спрощених візових правил для білоруських чиновників

Рада Євросоюзу призупинила дію деяких пунктів угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз - надалі вони не діятимуть для білоруських чиновників. Рішення ухвалено у вівторок, 9 листопада, повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

Спрощені правила видачі шенгенських віз більше не поширюватимуться, зокрема, на членів офіційних делегацій, депутатів парламенту та місцевих рад, членів уряду, суддів конституційного та верховного судів Білорусі. Спрощення полягало в зниженні збору з 80 до 35 євро, скороченні переліку документів, які треба подавати на візу, а також у зменшенні вимог для видачі багаторазових віз. "Це рішення не вплине на пересічних громадян Білорусі, які й надалі зможуть користуватися перевагами угоди про спрощення видачі віз", - наголосили у пресслужбі.

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Організація Білоруссю транзиту мігрантів до ЄС

"Ми рішуче засуджуємо продовження інструменталізації міграції білоруським режимом. Неприйнятно, що Білорусь грає життями людей для досягнення політичних цілей", - заявив Алеш Хойс, міністр внутрішніх справ Словаччини, яка у цьому півріччі головує в Раді ЄС. Він звинуватив режим у Мінську в гібридній атаці на ЄС.

У пресрелізі зазначається, що рішення ЄС стало відповіддю на організацію Білоруссю транзиту мігрантів до Польщі, Литви та Латвії, а також на рішення Мінська призупинити угоду про реадмісію, що була умовою укладення угоди про спрощення візового режиму. Найближчим часом рішення опублікують у Офіційному журналі ЄС, наступного дня після цього воно набуде чинності.

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