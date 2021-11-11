 Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2021

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Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити газогін "Ямал-Європа".

Symbolbild Ukraine Russland Gaspipeline

Білоруський правитель Олександр Лукашенко у четвер, 11 листопада, оголосив, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи, якщо ЄС закриє кордони з Білоруссю. "Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше утікачів туди переміщатимуться. Питання не в цьому", - цитує Лукашенка агенція "Інтерфакс" з посиланням на його пресслужбу.

"А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику шляхів немає. Якщо ми закриємо для поляків та, наприклад, для німців, що буде тоді? (...) Ми обігріваємо Європу, а вони нам погрожують, що закриють кордон", - сказав Лукашенко.

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Як відомо, через Білорусь пролягає транснаціональний магістральний газогін "Ямал-Європа". Ним здійснюються транзитні поставки російського газу, зокрема, до Польщі та Німеччини. Єдиним власником білоруської ділянки газогону є російська компанія "Газпром". Потужність труби становить 33 мільярди кубометрів газу на рік.  

6 листопада німецький транзитний оператор Gascade повідомляв про зупинку прокачки російського газу цим газогоном з Польщі до Німеччини. Тоді почався реверс з Німеччини до Польщі і становив близько 139,5 тисячі кубометрів на годину. 

Нагадаємо, 10 листопада чинний міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас пригрозив Мінську новими санкціями на тлі загострення ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею. Він також повідомив про готовність ЄС вжити заходів проти усіх причетних до незаконного транзиту біженців через Білорусь. За день до цього Рада Євросоюзу призупинила дію деяких пунктів угоди з Білоруссю  про спрощення видачі віз білоруським чиновникам. 

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Що відбувається у таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні (09.11.2021)  

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Symbolbild Ukraine Russland Gaspipeline

Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу

Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити транзит газогоном "Ямал-Європа".  