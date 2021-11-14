Євросоюз 15 листопада розширить санкції проти Мінська через мігрантів

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок, 15 листопада, розширять санкції проти Білорусі. Штрафні заходи буде поширено на авіакомпанії та туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправки мігрантів до кордонів Білорусі з ЄС, повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жосеп Боррель.

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-якого, що бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни", - сказав Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche, опублікованому у неділю, 14 листопада.

Санкції ЄС для білоруських авіаліній та турагентств

За словами голови європейської дипломатії, під санкції - візові заборони та блокування активів - можуть потрапити керівники авіакомпаній та туристичних агенцій. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до критичної ситуації з мігрантами на кордоні, додав Боррель.

Напередодні два дипломати повідомили агентству Reuters, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Мінського міжнародного аеропорту, щоб ускладнити авіакомпаніям переправлення мігрантів до Білорусі.

Брюссель звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи - як помсти за запроваджені раніше санкції проти країни. Під санкціями перебуває і сам Лукашенко - за жорстоке придушення демократичних протестів у Білорусі. На будь-які нові штрафні заходи він погрожує перекриттям транзиту газу до Європи.

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Наплив мігрантів до білорусько-польського кордону

Ситуація на білорусько-польському кордоні різко загострилася 8 листопада, коли з боку Білорусі до неї підійшли кілька тисяч мігрантів, прагнучи перебратися до Євросоюзу. Прикордонникам та військовослужбовцям Польщі вдалося зупинити їх. Мігранти розбили табір у районі прикордонного переходу Брузги-Кузніца.

Наприкінці травня Олександр Лукашенко заявив, що білоруська влада більше не затримуватиме мігрантів, які намагаються через Білорусь нелегально потрапити на територію Євросоюзу. На початку осені суттєво збільшилася кількість авіарейсів з країн Близького Сходу до Мінська. Після цього потік мігрантів різко збільшився.