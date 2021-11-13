 Варшава: Білоруські військові намагалися зруйнувати прикордонні загородження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2021

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Новини

Варшава: Білоруські військові намагалися зруйнувати прикордонні загородження

За даними прикордонної служби Польщі, військові Білорусі зривали стовпи огорожі, зносили колючий дріт машиною та засліплювали польських прикордонників лазерними променями та стробоскопами.

На кордоні Польщі й Білорусі

На кордоні Польщі й Білорусі

Білоруські військові намагалися зламати тимчасове загородження на кордоні з Польщею, заявила польська прикордонна служба у суботу, 13 листопада, в офіційному акаунті у Twitter.

"Вночі в районі (польського. - Ред.) міста Черемха військові Білорусі намагалися зруйнувати тимчасові прикордонні загородження. Вони зривали стовпи огорожі та зносили колючий дріт службовою машиною. Польські прикордонники були засліплені лазерними променями та стробоскопами", - йдеться у повідомленні польської прикордонної служби. На відео, яке прикріплене до посту, видно, як у темряві через загородження з колючим дротом застосовуються лазерні промені та стробоскопи, проте автомобіль не видно.

"Поруч група з приблизно сотні мігрантів чекала на можливість незаконно перетнути кордон. Білоруси оснастили іноземців сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських військових. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були припинені", - наголосили у відомстві.

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Інформація не може бути верифікована, оскільки на прикордонній території у Польщі діє надзвичайний стан і туди не допускають журналістів та представників правозахисних організацій. Аналогічна ситуація – і на прикордонній території з білоруського боку.

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Тіло біженця на кордоні

Також у суботу, 13 листопада, поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського біженця неподалік кордону з Білоруссю.

"Вчора в лісі неподалік кордону, неподалік села Вулька Тереховська було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.

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Євросоюз звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що той навмисне дозволяє привозити мігрантів до країни для їхнього подальшого переправлення до кордону, щоб дестабілізувати ЄС. Найгірша ситуація в Польщі, Латвії та Литві.

Рига готується до погіршення ситуації із напливом нелегальних мігрантів із Білорусі, заявив латвійський міністр закордонних справ Едгар Рінкевич в інтерв'ю DW 11 листопада. Він також висловився за нові санкції щодо білоруської влади.

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