Варшава: Білоруські військові намагалися зруйнувати прикордонні загородження

Білоруські військові намагалися зламати тимчасове загородження на кордоні з Польщею, заявила польська прикордонна служба у суботу, 13 листопада, в офіційному акаунті у Twitter.

"Вночі в районі (польського. - Ред.) міста Черемха військові Білорусі намагалися зруйнувати тимчасові прикордонні загородження. Вони зривали стовпи огорожі та зносили колючий дріт службовою машиною. Польські прикордонники були засліплені лазерними променями та стробоскопами", - йдеться у повідомленні польської прикордонної служби. На відео, яке прикріплене до посту, видно, як у темряві через загородження з колючим дротом застосовуються лазерні промені та стробоскопи, проте автомобіль не видно.

"Поруч група з приблизно сотні мігрантів чекала на можливість незаконно перетнути кордон. Білоруси оснастили іноземців сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських військових. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були припинені", - наголосили у відомстві.

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Інформація не може бути верифікована, оскільки на прикордонній території у Польщі діє надзвичайний стан і туди не допускають журналістів та представників правозахисних організацій. Аналогічна ситуація – і на прикордонній території з білоруського боку.

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Тіло біженця на кордоні

Також у суботу, 13 листопада, поліція Польщі повідомила про виявлення тіла сирійського біженця неподалік кордону з Білоруссю.

"Вчора в лісі неподалік кордону, неподалік села Вулька Тереховська було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.

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Євросоюз звинувачує правителя Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що той навмисне дозволяє привозити мігрантів до країни для їхнього подальшого переправлення до кордону, щоб дестабілізувати ЄС. Найгірша ситуація в Польщі, Латвії та Литві.

Рига готується до погіршення ситуації із напливом нелегальних мігрантів із Білорусі, заявив латвійський міністр закордонних справ Едгар Рінкевич в інтерв'ю DW 11 листопада. Він також висловився за нові санкції щодо білоруської влади.