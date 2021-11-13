США вкрай стурбовані ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі

Влада США вкрай стурбована ситуацією на польсько-білоруському кордоні, де кілька тисяч мігрантів, переважно з Іраку та Сирії, намагаються нелегально потрапити на територію Європейського Союзу. Про це Вашингтон сповістив як Білорусь, так і Росію, заявив журналістам у п'ятницю, 12 листопада, президент США Джо Байден. "Ми вважаємо, що це проблема", - наголосив Байден.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

ЄС говорить з владою Білорусі про мігрантів на кордоні

Європейські дипломати намагаються переконати владу Білорусі припинити організацію напливу мігрантів з Близького Сходу та з Африки до кордонів ЄС. Для цього уповноважений МЗС ФРН у Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії Міхаель Зіберт (Michael Siebert) провів 12 листопада телефонну розмову з заступником міністра закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником. "Сигнал з нашого боку був таким: ви повинні зупинити цю діяльність, цю гібридну атаку", - розповів високопосадовець ЄС.

Він також наголосив, що цю розмову не слід розглядати як визнання легітимності білоруської влади. "Ми маємо проблему. Ми - мета агресії на наших кордонах. І ми прямо говоримо з джерелом агресії, щоб сказати їм, що, по-перше, вони мають припинити, по-друге, що вони повинні допустити гуманітарні агенції ООН, щоб ті подбали про цих людей", - додало джерело.

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У НАТО висловлюють солідарність Польщі

Нагадаємо, що 10 листопада ситуацію на кордоні обговорила Північноатлантична рада. Чиновник НАТО заявив DW, що країни Альянсу запевнили у солідарності Варшаву та інші держави, яких торкнулося скупчення мігрантів на кордонах с Білоруссю.

Як повідомлялося, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.