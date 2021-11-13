США вкрай стурбовані ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі

Вашингтон сповістив Москву та Мінськ про стурбованість скупченням нелегальних мігрантів біля кордону Євросоюзу, заявив президент США Джо Байден.
Влада США вкрай стурбована ситуацією на польсько-білоруському кордоні, де кілька тисяч мігрантів, переважно з Іраку та Сирії, намагаються нелегально потрапити на територію Європейського Союзу. Про це Вашингтон сповістив як Білорусь, так і Росію, заявив журналістам у п'ятницю, 12 листопада, президент США Джо Байден. "Ми вважаємо, що це проблема", - наголосив Байден.
Європейський Союз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів.
Європейські дипломати намагаються переконати владу Білорусі припинити організацію напливу мігрантів з Близького Сходу та з Африки до кордонів ЄС. Для цього уповноважений МЗС ФРН у Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії Міхаель Зіберт (Michael Siebert) провів 12 листопада телефонну розмову з заступником міністра закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником. "Сигнал з нашого боку був таким: ви повинні зупинити цю діяльність, цю гібридну атаку", - розповів високопосадовець ЄС.
Він також наголосив, що цю розмову не слід розглядати як визнання легітимності білоруської влади. "Ми маємо проблему. Ми - мета агресії на наших кордонах. І ми прямо говоримо з джерелом агресії, щоб сказати їм, що, по-перше, вони мають припинити, по-друге, що вони повинні допустити гуманітарні агенції ООН, щоб ті подбали про цих людей", - додало джерело.
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Нагадаємо, що 10 листопада ситуацію на кордоні обговорила Північноатлантична рада. Чиновник НАТО заявив DW, що країни Альянсу запевнили у солідарності Варшаву та інші держави, яких торкнулося скупчення мігрантів на кордонах с Білоруссю.
Як повідомлялося, з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.