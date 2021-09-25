В ООН фіксують погіршення ситуації з правами людини в Білорусі

Ситуація з правами людини в Білорусі в 2021 році продовжила погіршуватися. Таку заяву зробила в п'ятницю, 24 вересня, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет під час виступу на 48-й сесії Ради з прав людини в Женеві.

За дорученням Ради з прав людини Бачелет спільно з командою міжнародних експертів вивчає ситуацію в сфері прав людини в Білорусі в період з 1 травня 2020 року. 24 вересня вона повідомила проміжні висновки цього дослідження.

ООН: сотні людей в Білорусі могли втратити свободу через переконання

За даними експертів ООН, понад 650 осіб в Білорусі зараз можуть бути ув'язненими через свої політичні переконання - зокрема, представники опозиції, правозахисники, журналісти, учасники протестів і активісти, серед яких керівники правозахисного центру "Вясна".

Доповідачка особливо наголосила на "постійних твердженнях про широке поширення і систематичне застосування катувань та жорстокого поводження в контексті довільних затримань і арештів протестувальників".

"Я глибоко стурбована посиленням обмежень, що стосуються громадянського простору і основних свобод, в тому числі операціями поліції проти організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, арештами і кримінальним переслідуванням активістів, які виступають на захист прав людини, а також журналістів за звинуваченнями, які зазвичай здаються політично мотивованими", - зазначила Бачелет.

Придушення свободи ЗМІ в Білорусі

Комісарка ООН окремо згадала про придушення свободи ЗМІ в Білорусі. За даними Бачелет, в 2020 році в цій країні затримали щонайменше 497 журналістів і співробітників ЗМІ, 68 з них постраждали від жорстокого поводження. До 10 серпня 2021 року 27 журналістів залишалися в ув'язненні, в тому числі колишній редактор білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, нагадала вона.

До кінця серпня 2021 року 129 організацій громадянського суспільства в Білорусі було закрито або вони перебували в процесі ліквідації, серед них - багаторічні партнери механізмів ООН щодо захисту прав людини, продовжила комісарка.

За оцінкою Бачелет, "рівень і модель поведінки білоруської влади на сьогоднішній день дозволяють з великою часткою ймовірності припустити, що обмеження свобод і прав людини мають на меті, в першу чергу, придушити критику і чинити тиск на незгодних з політикою уряду і ніяк не пов'язані з будь-якими легітимними цілями, описаними в законодавстві з прав людини, наприклад, захистом громадського правопорядку.

Нелегальна міграція в ЄС з боку Білорусі

Коментуючи ситуацію щодо масових спроб нелегальних мігрантів перетнути кордони ЄС з боку Білорусі, комісарка ООН підкреслила безвихідне становище цих людей.

"Їхнім правам людини - включно на їжу, воду, медичну допомогу - повинна приділятися першорядна увага, а будь-яке прохання про притулок або інші прохання про допомогу потрібно розглядати в індивідуальному порядку", - зазначила Бачелет.