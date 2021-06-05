Amnesty International заявила про переслідування медиків в Білорусі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) заявила про жорсткі репресії білоруської влади щодо медиків, які брали участь у протестах або критикували владу. За даними організації, через це в Білорусі були звільнені десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість продовжувати працювати в медицині. Велике число медиків також отримували погрози, вказується в звіті, опублікованому в четвер, 17 червня.
Масові звільнення медиків відбуваються попри брак кадрів у сфері охорони здоров'я Білорусі, що призводить до катастрофічної ситуації, особливо в провінції, відзначають правозахисники. "Влада Білорусі не дбає про право людей на здоров'я та інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду - насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри опинилися серед тих, хто заплатив неймовірну людську ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття", - заявив заступник директора AI по кампаніях у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.
Він наголосив, що медики в Білорусі "опинилися на передовій під час нинішньої кризи з правами людини в країні". При цьому вони надавали допомогу постраждалим демонстрантам, а також "викривали спроби влади применшити масштаби кровопролиття", за що "заплатили високу ціну за свою порядність, втративши кошти для існування, а в деяких випадках і свободу", зазначив далі Міллар. При цьому "нетерпимість білоруської влади до мирного інакомислення підриває систему охорони здоров'я і медичну спільнота в умовах глобальної пандемії", зазначив він.
AI: Мінськ систематично руйнує громадські інститути
За словами Міллара, влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком "систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства - від культурних організацій і студентських спілок до журналістської та медичної спільноти". Amnesty International закликала світову спільноту "не залишити цю ситуацію непоміченою і виступити проти репресій в Білорусі, що посилюються".
Серед іншого, автори звіту вказують на вирок щодо лікаря-анестезіолога "швидкої допомоги" Артема Сорокіна, засудженого разом з журналісткою Катериною Борисевич у справі про розголошення лікарської таємниці після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка. Сорокін був оштрафований і засуджений до умовного терміну, Борисевич - крім штрафу, до реального терміну.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова