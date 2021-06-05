Amnesty International заявила про переслідування медиків в Білорусі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) заявила про жорсткі репресії білоруської влади щодо медиків, які брали участь у протестах або критикували владу. За даними організації, через це в Білорусі були звільнені десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість продовжувати працювати в медицині. Велике число медиків також отримували погрози, вказується в звіті, опублікованому в четвер, 17 червня.

Масові звільнення медиків відбуваються попри брак кадрів у сфері охорони здоров'я Білорусі, що призводить до катастрофічної ситуації, особливо в провінції, відзначають правозахисники. "Влада Білорусі не дбає про право людей на здоров'я та інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду - насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри опинилися серед тих, хто заплатив неймовірну людську ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття", - заявив заступник директора AI по кампаніях у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.

Він наголосив, що медики в Білорусі "опинилися на передовій під час нинішньої кризи з правами людини в країні". При цьому вони надавали допомогу постраждалим демонстрантам, а також "викривали спроби влади применшити масштаби кровопролиття", за що "заплатили високу ціну за свою порядність, втративши кошти для існування, а в деяких випадках і свободу", зазначив далі Міллар. При цьому "нетерпимість білоруської влади до мирного інакомислення підриває систему охорони здоров'я і медичну спільнота в умовах глобальної пандемії", зазначив він.

AI: Мінськ систематично руйнує громадські інститути

За словами Міллара, влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком "систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства - від культурних організацій і студентських спілок до журналістської та медичної спільноти". Amnesty International закликала світову спільноту "не залишити цю ситуацію непоміченою і виступити проти репресій в Білорусі, що посилюються".

Серед іншого, автори звіту вказують на вирок щодо лікаря-анестезіолога "швидкої допомоги" Артема Сорокіна, засудженого разом з журналісткою Катериною Борисевич у справі про розголошення лікарської таємниці після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка. Сорокін був оштрафований і засуджений до умовного терміну, Борисевич - крім штрафу, до реального терміну.

Дивитись відео 02:10 Поділитись 63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3uS5s 63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021)