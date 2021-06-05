 Amnesty International заявила про переслідування медиків в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Новини

Amnesty International заявила про переслідування медиків в Білорусі

У Білорусі звільнили десятки медпрацівників, які брали участь у протестах або критикували владу, повідомила організація Amnesty International. Це відбувається попри дефіцит медичних кадрів.

Білоруський лікар Артем Сорокін в залі суду

Білоруський лікар Артем Сорокін в залі суду

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) заявила про жорсткі репресії білоруської влади щодо медиків, які брали участь у протестах або критикували владу. За даними організації, через це в Білорусі були звільнені десятки медичних працівників, багато з них втратили можливість продовжувати працювати в медицині. Велике число медиків також отримували погрози, вказується в звіті, опублікованому в четвер, 17 червня.

Масові звільнення медиків відбуваються попри брак кадрів у сфері охорони здоров'я Білорусі, що призводить до катастрофічної ситуації, особливо в провінції, відзначають правозахисники. "Влада Білорусі не дбає про право людей на здоров'я та інші права людини. Реакція влади на будь-яку мирну незгоду - насильство і жорстокі репресії. Лікарі та медсестри опинилися серед тих, хто заплатив неймовірну людську ціну за свій професіоналізм і прояв людського співчуття", - заявив заступник директора AI по кампаніях у Східній Європі та Центральній Азії Брюс Міллар.

Він наголосив, що медики в Білорусі "опинилися на передовій під час нинішньої кризи з правами людини в країні". При цьому вони надавали допомогу постраждалим демонстрантам, а також "викривали спроби влади применшити масштаби кровопролиття", за що "заплатили високу ціну за свою порядність, втративши кошти для існування, а в деяких випадках і свободу", зазначив далі Міллар. При цьому "нетерпимість білоруської влади до мирного інакомислення підриває систему охорони здоров'я і медичну спільнота в умовах глобальної пандемії", зазначив він.

AI: Мінськ систематично руйнує громадські інститути

За словами Міллара, влада Білорусі на чолі з Олександром Лукашенком "систематично руйнує найцінніші інститути білоруського суспільства - від культурних організацій і студентських спілок до журналістської та медичної спільноти". Amnesty International закликала світову спільноту "не залишити цю ситуацію непоміченою і виступити проти репресій в Білорусі, що посилюються".

Серед іншого, автори звіту вказують на вирок щодо лікаря-анестезіолога "швидкої допомоги" Артема Сорокіна, засудженого разом з журналісткою Катериною Борисевич у справі про розголошення лікарської таємниці після загибелі мирного протестувальника Романа Бондаренка. Сорокін був оштрафований і засуджений до умовного терміну, Борисевич - крім штрафу, до реального терміну.

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  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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