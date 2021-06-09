Європарламент виступив за жорсткі економічні санкції щодо Мінська

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Білорусі і інциденту з літаком Ryanair, де закликав ЄС ввести жорсткі економічні санкції проти "кримінального" режиму Олександра Лукашенка.
Європарламент визнав примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair в Мінську "актом державного тероризму". Про це йдеться в резолюції, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі у четвер, 10 червня. За неї проголосували 626 євродепутатів, 16 - висловилися проти, ще 36 - утрималися, повідомляє кореспондент DW. Дебати про "систематичні репресії" в Білорусі євродепутати провели 8 червня.
Говорячи про посадку літака та затримання журналіста Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги білоруською владою, Європарламент зазначив, що "вважає цю жахливу дію порушенням міжнародного права" та " актом державного тероризму" . "Перехоплення" цивільного авіалайнера "недвозначно демонструє, що режим (Олександра Лукашенка. - Ред.) став загрозою міжнародному миру і безпеці", йдеться в резолюції.
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Затримання Протасевича, на думку євродепутатів, має надіслати "залякувальний сигнал усім противникам (Лукашенка. - Ред.), особливо тим, які проживають за кордоном, про те, що режим має намір переслідувати їх і що й за кордоном вони не є в безпеці". Резолюція закликає "негайно і без будь-яких умов" звільнити Протасевича і Сапегу, а також всіх політичних в'язнів і затриманих журналістів в Білорусі.
При цьому в документі нагадали про більш ніж 34 тисячі затримань за участь у протестах після президентських виборів 9 серпня 2020 року і про 470 політичних в'язнів у Білорусі, серед яких семеро неповнолітніх. У резолюції вказали і на 3000 "політично вмотивованих кримінальних справ", відкритих проти протестувальників, а також 4600 заяв про катування та застосування насильства. При цьому "немає даних, які вказують на те, що білоруська влада розслідує тисячі повідомлень про міліцейську жорстокість, поданих з середини серпня 2020 року, або ж вбивства протестувальників".
Резолюція підтвердила невизнання обрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі. "Європарламент розглядає нинішній режим в Білорусі як нелегітимний, незаконний і кримінальний". Євродепутати закликали офіційний ЄС ввести низку санкцій стосовно режиму Лукашенка. Зокрема, Рада Євросоюзу повинна "як можна швидше" додати до списку санкцій особи і організації, причетні до посадки літака Ryanair в Мінську.
Також резолюція просить Раду ЄС "з крайнім ступенем терміновості" затвердити четвертий пакет санкцій проти осіб та організацій, "які брали участь або причетні до фальсифікації виборів, репресій, тортур, жорстокого поводження і порушення прав людини в Білорусі". При цьому Європарламент закликав до санкцій проти "набагато більшої кількості білоруських чиновників, таких як прокурори, судді і працівники правоохоронних органів". Нагадаємо, що натепер ЄС увів санкції проти 88 фізичних осіб та семи підприємств і установ. На додачу до цього в резолюції йдеться, що слід почати роботу над п'ятим пакетом санкцій.
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Виступив Європарламент і за швидке прийняття та впровадження економічних санкцій, які "повинні бути значними і мати, наскільки це можливо, негайний вплив на білоруський режим, його прихильників і економічних гравців, які підтримують режим". Євродепутати наголосили, що мають на увазі як державні підприємства, так і приватні компанії, "контрольовані режимом або тісно пов'язані з бізнес-інтересами режиму". Крім цього, Європарламент закликає ввести секторальні санкції проти нафтопереробного і деревообробного секторів, а також галузей з виробництва калійних добрив і сталі. Міститься в резолюції і заклик тимчасово відключити Білорусь від системи міжнародних банківських переказів SWIFT.
Не забули євродепутати і про спорт, закликавши УЄФА забрати права на трансляцію матчів Євро-2020 у державної Белтелерадіокомпанії і передати їх телекомпанії "Белсат". У резолюції закликали також призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях та відсторонити країну від європейських і міжнародних турнірів, а також Олімпійських ігор у Токіо.