Глава дипломатії ЄС Боррель назвав Лукашенка диктатором

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав білоруського правителя Олександра Лукашенка диктатором. "Я згоден з вами, всі згодні. Ми маємо справу з диктатором", - сказав він на пленарних дебатах у Європарламенті у вівторок, 8 червня, наводить його слова агенція dpa.

Боррелл наголосив, що слід продовжувати чинити тиск на Лукашенка, але водночас необхідно надавати підтримку населенню Білорусі. Він сподівається, що на наступному саміті ЄС проти Лукашенка будуть запроваджені додаткові санкції.

Литва хоче посилити захист від Білорусі

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що захист оборони його країни має бути зміцнений у світлі загрози з боку сусідньої Білорусі. "За східними кордонами Литви є нестабільний простір, де не поважають основні права людини і правила вільного світу, де диктатори (...) виступають у ролі терористів і викрадають пасажирські літаки. Де прикордонна та ядерна безпека стає інструментом шантажу", - наголосив політик.

Посадка лайнера Ryanair у Мінську

Білоруська влада 23 травня примусила лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Літак було посаджено після повідомлення про мінування повітряного судна, що згодом виявилося хибним. У Мінську затримали двох пасажирів лайнера - Романа Протасевича і його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу.

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі 24 травня погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі.