"Зізнання" Протасевича. Експерти про докази катування блогера

У Білорусі продовжують публікувати відео з нібито "визнавальними свідченнями" затриманого в Мінську після примусової посадки літака Ryanair опозиційного блогера Романа Протасевича. "Я відразу визнав провину", - говорить 26-річний колишній шеф-редактор телеграм-каналу Nexta в опублікованій у четвер, 3 червня, бесіді, яку білоруський держканал ОНТ назвав "інтерв'ю".

Протасевич робить у цьому відео багато зізнань, хвалить Олександра Лукашенка, обіцяє більше не займатися політикою і - плаче. Колишній кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська, з якою в еміграції в Литві працював Протасевич, заявила в п'ятницю, 4 червня, що ці слова були сказані ним після тортур.

"Інтерв'ю" Протасевича: свідчення "ницості" Мінська

У цьому не сумніваються й опитані DW експерти. "Це свідчення ницості, до якої опустилася білоруська влада; того, що вони геть забули про мораль, явно змусивши людину під тортурами зробити так зване "зізнання", - говорить Ґергард Манґотт (Gerhard Mangott), експерт зі Східної Європи в університеті австрійського Інсбрука. - Ніхто не може повірити в те, що говорить Протасевич".

Ґергард Манґотт

Сумнівається у "визнавальних свідченнях" Протасевича й колишня міністерка юстиції Німеччини та колишня доповідачка Ради Європи в справі ЮКОСу Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger). "Уже після першого виступу Протасевича всі спостерігачі зауважили, що на ньому видно сліди тортур, - говорить вона. - З огляду на його дії до арешту, те, що він заявляє зараз, повністю суперечить його переконанням".

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Чи допоможе Протасевичу Комітет проти тортур ООН

Перевірити підозри в тому, що Білорусь використовує тортури щодо Протасевича та інших ув'язнених, теоретично можуть дві структури - Комітет проти тортур Ради Європи (РЄ) і однойменний комітет ООН. Оскільки Білорусь не є членом РЄ, цей варіант відпадає. Але й у Комітету проти тортур ООН фактично зв'язані руки, каже Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер.

Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер

За її словами, Мінськ хоч і підписав Конвенцію проти тортур від 1984 року, але не підписав важливий, ухвалений пізніше додатковий протокол, який передбачає механізм контролю за її виконанням. "Звичайно, можна і потрібно вимагати, щоб Білорусь дотримувалася Конвенції проти катувань, там все чітко прописано", - говорить Лойтгойссер-Шнарренберґер, але зазначає, що можливості зовнішнього впливу обмежені.

"Якщо подивитися на диктатуру, якою є Білорусь, її це, схоже, не цікавить", - говорить політикиня. У випадку Мінська міжнародні механізми захисту від катувань - "не дуже гострий меч", констатує Лойтгойссер-Шнарренберґер. DW звернулася до Комітету проти катувань ООН і в офіс Верховного комісара ООН з прав людини з проханням про інтерв'ю про справу Протасевича, але отримала відмови.

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"Репортери без кордонів": "Публікувати таке не можна"

У міжнародної журналістської правозахисної організації "Репортери без кордонів" заяви блогера назвали "не інтерв'ю, а зізнанням, до якого Протасевича змусив Лукашенко". Представник організації Крістофер Реш назвав білоруського лідера правителем, "який править своєю країною залізною рукою, як диктатор". Реш назвав відео зі зізнаннями Протасевича "нелюдяним і ганебним". За його словами, "з точки зору журналістської етики, публікувати таке не можна".

Роман Протасевич у відео, що його показав телеканал ОНТ

"Було чітко зрозуміло, що держава Білорусь будь-якими способами розігрує спектакль, - говорить Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер. - Мовляв, у Протасевича все добре, що ви причепилися?". За її словами, підозри про тортури з точки зору влади мало розвіяти одне з попередніх його "інтерв'ю", в якому блогер "курив і посміхався". "Це принижує гідність Романа Протасевича, - говорить політикиня. - Всі, хто це бачив і чув, виходять з того, що він сказав це не добровільно". За її словами, для цього не обов'язково застосовувати фізичне насильство щодо блогера. Тиск може здійснюватися й шляхом "погроз зробити щось" з його подругою, яку також утримують у Білорусі.

Санкції проти Білорусі будуть посилені

Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер вважає, що тиснути на Білорусь ззовні можливо тільки шляхом санкцій, що вже відбувається. Так, країни Євросоюзу домовилися про обмеження стосовно Білорусі в сфері авіаперевезень. "Але на даний момент слід чесно визнати, що сподівання, на те, що Лукашенко змінить свою політику, дуже малі", - говорить колишня міністерка юстиції ФРН.

На думку австрійського політолога Манґотта, у випадку Протасевича Мінськ зробив собі "ведмежу послугу", оскільки "показав усім методи тортур, за допомогою яких опозиційно налаштовані люди змушені робити нібито визнавальні свідчення. З огляду на це він вважає більш жорсткі санкції "безальтернативними".