 Уряд ФРН засудив показ ″зізнання″ Протасевича на ТБ Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Уряд ФРН засудив показ "зізнання" Протасевича на ТБ Білорусі

В уряді Німеччині засудили демонстрацію на телебаченні Білорусі розмови з Романом Протасевичем, в якій він нібито зізнається у організації протестів проти Олександра Лукашенка.

Плакат із закликом звільнити Романа Протасевича

Плакат із закликом звільнити Романа Протасевича

Німецький уряд рішуче засуджує показане в ефірі білоруського телебачення "зізнання" затриманого у Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Як зазначив у п’ятницю, 4 червня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), спершу неугодного опозиційного журналіста разом з його супутницею затримують після примусової посадки літака під вочевидь надуманим приводом, кидають за ґрати а потім - "обробляють психічно і, можливо, фізично настільки, що він дає це негідне та не варте довіри інтерв'ю-зізнання", цитує інформагенція dpa.

"Це - ганьба для мовника, який його показує, і для білоруського керівництва, яке ще раз демонструє все своє презирство до демократії та, власне, треба це теж сказати, презирство до людей", - додав Зайберт. За його словами, уряд Німеччини подумки - з Протасевичем та всіма іншими білорусами, яких за їхні переконання та мирну боротьбу за громадянські права піддають нелюдському поводженню.

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"Зізнання" Протасевича на телебаченні Білорусі

Нагадаємо, напередодні ввечері в ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ показали півторагодинну розмову із Романом Протасевичем. У розмові він заявив, що визнає провину в організації масових несанкціонованих акцій в Білорусі, розкритикував членів опозиційної Координаційної ради для передачі влади, а також ствердно відповів на запитання ведучого про повагу до правителя країни Олександра Лукашенка.

Білоруський правозахисний центр "Вясна" назвав кадри зі свідченнями блогера такими, що були зроблені під тиском. Батько Протасевича заявив інформагентству AFP, що на опозиційного блогера вплинули за допомогою тортур.

Інтернет-видання "Наша нива" опублікувало у своєму Telegram-каналі скріншот відеозапису інтерв'ю, на якому показаний момент, коли Протасевич плаче. При цьому він закриває обличчя долонями, а на його зап'ястках видно синці.

Дивитись відео 07:02

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